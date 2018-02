Liebe Leserin, lieber Leser, der Kunde ist hybrid, legt das Smartphone auch beim Einkaufen nicht aus der Hand und Player wie Amazon, Zalando & Co verändern Konsumgewohnheiten. Da geraten Bastionen ins Wanken. In der Familie Brenninkmeijer wird kontrovers über einen Verkauf der C&A-Kette diskutiert und Aldi Nord und Süd wollen enger zusammenarbeiten. Beide dementieren aber umgehend Fusionsgerüchte. Fehlt nur noch, dass Puma und Adidas eine gemeinsame Schuhkollektion herausbrächten. Weitere News nach dem Klick.

Bereits seit Herbst 2016 bietet Zalando stationären Händlern die Möglichkeit, Online-Bestellungen direkt aus ihren Läden heraus auszuliefern. Nachdem sich das Projekt nach Aussage des Unternehmens sehr positiv entwickelt habe, wird es nun ausgeweitet . Bisher war es auf die Auslieferung von Schuhen beschränkt, jetzt wird es auch auf Bekleidung erweitert. Mit dem Projekt will Zalando die eigene Plattformstrategie ausbauen.

Digitalisierung und Ausbau des stationären Handels kosten Geld. Das hat sich Rewe über ein Schuldscheindarlehen über 1 Mrd Euro jetzt erfolgreich am Finanzmarkt geholt. Die Auszahlung des Darlehens ist auf Ende Februar terminiert. Das Kapital kann somit noch in das aktuelle Investitionsbudget einfließen.

Aldi Nord und Aldi Süd wollen noch enger zusammenarbeiten als bisher und sich in zentralen Bereichen wie beispielsweise dem Einkauf stärker abstimmen . So sollen etwa auch Sortimente und Abläufe aufeinander angepasst werden. Zuletzt hatten beide Aldi-Gesellschaften erstmals gemeinsam Nonfood-Aktionsartikel beworben, beispielsweise Sweat-Shirts und Hoodies, Sweathosen und T-Shirts.

Alleine der Umstand, dass die Arzneimittel nach einer Videoschaltung zur Abgabe freigegeben würden, mache deren Abgabe nicht zum Versandhandel. So lautet die Urteilsbegründung des Landgerichts in Mosbach gegen die Abholstation von DocMorris in Hüffenhardt. Gleich fünf Klagen gegen den Betrieb der Einrichtung wurde stattgegeben