Guten Morgen etailment-Leserinnen und Leser! Der Schwund geht weiter. Handelsexpertin Beate Hollbach-Grömig vom Deutschen Institut für Urbanistik erwartet, dass der Einzelhandel-Umsatzanteil des filiallosen Fachhandels von rund einem Drittel im Jahr 2000 auf 12 Prozent 2025 sinkt. Seien wir ehrlich: Viele kleine Fachhändler überleben schon jetzt nur, weil das Geschäftshaus seit Generationen in Familienhand ist.

Zooplus will Umsatz-Milliarde überspringen:

Zooplus (pdf) will 2017 von 908 Millionen Euro auf 1,125 Milliarden Euro wachsen. Das klingt machbar, auch wenn Prognosen auf die dritte Nachkommastelle vielleicht ein ganz kleines bisschen ungenau sind: 2016 legte Zooplus beim Umsatz um 28 Prozent zu. Die Zahl der aktiven Kunden stieg von 4 auf über 4,8 Millionen.

Juniqe - Wachstum ist keine Kunst:

Das Kunst-Startup Juniqe hat 2016 einen nun achtstelligen Umsatz erreicht. 50 Prozent des Web-Traffics kommen über das Handy. Nachdem der Online-Shop, der Kunst, Poster und Drucke von jungen Designern und inzwischen auch bedruckte Wohnaccessoires verkauft, im 2. Quartal 14 Millionen Euro von Highland Capital und Vorwerk Ventures einsammelte, investierte Juniqe 2016 vor allen Dingen in den Sortimentsausbau und die Internationalisierung der Marke. Anfang Januar 2017 ging das von Lea Lange, Sebastian Hasebrink und Marc Pohl in 2013 gegründete Berliner Startup mit der UK-Website ins Netz.

Mister Spex rüstet sich für Expansion:

Online-Optiker Mister Spex eröffnet ein neues Logistikzentrum in Berlin-Spandau mit einer Nutzfläche von 10.000 Quadratmetern. Grund für die Errichtung des neuen Logistikzentrums ist unter anderem die Expansion in weitere europäische Länder und der Ausbau des stationären Handels.

Amplience bringt die Bilder zu Otto:



Für die Bereitstellung von Rich-Media-Inhalten auf Otto.de greift der Versender nun auf die Dienste des Cloud-Dienstleisters Amplience zurück. Amplience unterstützt Abläufe zur Bereitstellung von Video- und Bildmaterial, von der Asset-Aufnahme bis hin zur Bereitstellung auf der Webseite von Otto.de.

INTERNATIONAL

Amazon setzt die Segel für Seefracht:

Amazon sticht in See und kapert nun auch die Seefracht-Logistik. Erste Waren in 150 Containern wurden nun laut Wall Street Journal über eine chinesische Tochter von China nach USA geschippert. Anfang 2016 hatte Amazon das Ocean-Carrier-Programm bei den US-Behörden angemeldet. Amazon hat aber (noch) keine eigenen Schiffe, sondern bucht sich Container-Schiffe und Frachtplatz. Im August 2016 hatte Amazon die erste Maschine seiner Cargo-Luftflotte in die Luft geschickt. Mit 40 Boeing 767-Flugzeugen will Amazon mehr Kontrolle über das globale Frachtgeschäft gewinnen.

Post baut Marktplatz "Shöpping":

Die Österreichische Post will den zunächst für 2016 angekündigten lokalen Marktplatz shöpping.at nun im April 2017 starten. Ein eigener Onlineshop ist dabei für die Händler keine Voraussetzung. Ziel ist es, das „Who is Who“ des österreichischen Handels auf die Plattform zu holen. Bisher sind laut Standard.at 65 Händler unter Vertrag, darunter Gigasport, Wein & CO, Salamander, e-tec und auch kleine Fachhändler.

50 neue Amazon Dash Button:

Dash Button und kein Ende. Amazon hat gerade 50 neue Markenprodukte zu seiner Serie der Plastik-Bestellknöpfe hinzugefügt. Darunter Produkte von Colgate, Halo, Iams, Cesar. Damit gibt es den Dash Button für die unkomplizierte Bestellung nun in rund 250 "Geschmacksrichtungen", zählt Mashable

Online-Marktplatz bietet Lieferservice:





Der österreichische Online-Marktplatz Willhaben kooperiert mit den Lieferdiensten Veloce und Cargoe, um eingekaufte Waren direkt zum Kunden zu liefern, meldet Standard.at . Die Preise für die Zustellung beginnen bei 9,90 Euro.

TRENDS & FAKTEN

Google - Billigere Klicks, aber höhere Einnahmen:





Der Gewinn von Googles Mutterkonzern Alphabet wuchs im vierten Quartal 2016 auf 5,33 Milliarden Dollar und blieb damit unter den Erwartungen. Der Umsatz wuchs auf 26,06 Milliarden Dollar. Neben dem Geschäft mit Apps, Cloud-Diensten oder Hardware sorgen vor allem die Werbeerlöse für klingende Kassen. Die Werbeeinnahmen stiegen um 17 Prozent auf 22,4 Milliarden Dollar. Allerdings sanken die Erlöse pro Klick auf eine Anzeige um 15 Prozent. 36 Prozent mehr Klicks gleichen das aber wieder aus.

Mobile Payment fehlt der Nutzen:

96 Prozent der Mobilfunknutzer in Deutschland haben noch nie mit ihrem Smartphone im Geschäft bezahlt. Warum auch?

Facebook testet Story-Format:

Facebook kopiert testweise in Irland das Story-Format von Snapchat. Die nutzergenerierten Bilder und Videos verschwinden nach 24 Stunden. Hintergründe der Bilder-Sammelleidenschaft erklärt Horizont . Zudem will Facebook mehr Geld verdienen und baut probeweise in den Facebook-Messenger Werbeanzeigen ein.

Zahl des Tages:

975 Milliarden Dollar ausgegeben. Auch für deutsche Händler und Hersteller fällt dabei immer mehr Umsatz ab. Wie und wo die deutschen Unternehmen bis hin zum Fußball-Club Bayern München die chinesischen Kunden erreichen, schildert das 400 Millionen chinesische Online-Shopper haben 2016 rundausgegeben. Auch für deutsche Händler und Hersteller fällt dabei immer mehr Umsatz ab. Wie und wo die deutschen Unternehmen bis hin zum Fußball-Club Bayern München die chinesischen Kunden erreichen, schildert das Whitepaper "China" von etailment.

