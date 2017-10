Liebe Leserin, lieber Leser, der finale Kampf um dem Kunden wird vermutlich auf der letzten Meile geführt. Walmart wagt sich dafür ganz nah an den Kunden heran: bis an den Kühlschrank. Noch ist das ein kleiner Test. Zukunftsmusik. Heutzutage wäre man ja manchmal schon froh, wenn der Lieferdienst überhaupt die Klingel findet.

ebay wickelt Retouren jetzt automatisch ab. Dabei zählt Bequemlichkeit. Der Kunde stellt eine Rückgabeanfrage. Der Händler kann binnen drei Tagen reagieren. Tut er das nicht, nimmt eBay automatisch die Retourenanfrage an, bietet dem Kunden ein Rücksendeetikett zum Kauf an und erstattet notfalls später auch den Kaufpreis für den Artikel. t3n lobt das Konzept.

Der Bau eines neuen Logistikzentrums von Amazon in Achim bei Bremen ist offenbar so gut wie in trockenen Tüchern. Es würde das 13. Logistikzentrum des Konzerns in Deutschland.