Amazon lässt seinen Schnäppchen-Lkw, den "Treasure Truck" i n weiteren britischen Städten anrollen. Nach London, Manchester, Leeds und Birmingham geht es nun auch nach Coventry, York, Windsor, Slough, Maidenhead, Reading sowie Portsmouth und Southampton. Der Treasure-Truck verkauft seit 2015 zunächst in den USA Sonderangebote am Straßenrand. Seine Tour, mit jeweils nur einem speziellen Angebot, kündigt der Treasure-Truck per App an. Ein Start in Deutschland gilt als wahrscheinlich.