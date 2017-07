Liebe Leserin, lieber Leser, G20 in Hamburg. Das Polit-Spektakel bedeutet nicht nur einen gewaltigen Polizeieinsatz und Chaos in der Stadt, was viele unserer Leser vor die Frage stellt: Büro oder Home Office? Auch die Logistiker müssen umdenken, Ausweichrouten planen. Für die Paketzusteller, meldet Hermes, gibt es streckenweise sogar Polizeibegleitung zur Haustür. So oder so: Kommen Sie gut durch den Tag, wo immer Sie auch sitzen.

Diesen Artikel teilen Facebook

Twitter

LinkedIn

Xing

WhatsApp

Email

Zalando plant Outlet Nummer 4:

Zalando plant ein weiteres Outlet. Diesmal in Hamburg. Das will das Hamburger Abendblatt wissen. Zalando betreibt betreibt Resterampen mit unterschiedlichen Konzepten in Berlin, Frankfurt und Köln.

Eis.de wegen UVP-Schummelei verurteilt:

Der Lovetoy-Versand „Eis.de“ hat offenbar mit erfundenen Herstellerpreisen (UVP) geworben. Die Wettbewerbszentrale hatte den Versender deshalb vor das Landgericht in Bielefeld gezerrt. Das Gericht gab der Wettbewerbszentrale Recht: Unlauterer Wettbewerb. Eis.de verzichtete auf eine Berufung. Details kann man in der "Neue Westfälische" nachlesen.

Klingel wird deutlich persönlicher:

Die Klingel-Gruppe setzt massiv auf Personalisierung . Auch bei unbekannten (Erst-)Besuchern. Für die individuellen Inhalte sorgt eine Technologie von odoscop, die unter anderem auf präskriptive Analysen setzt. Erst beim Klick auf den Shop wird beispielsweise die Sortierung der Kategorien auf Basis situationsbezogener Merkmale personalisiert.

Onlinehändler machen im Ausland die Rechnung ohne den Kunden:



Da dürften sich Onlinehändler aber grob verrechnen. Denn viele deutsche Shops steuern den Payment-Mix im Ausland nicht länderspezifisch aus. Mehr als zwei Drittel der deutschen Onlinehändler, die ihre Waren auch international vertreiben, bieten in allen Ländern den gleichen Payment-Mix an. Nur 12,6 Prozent der befragten Onlinehändler aus Deutschland, die ihre Waren auch ins Ausland versenden, bieten in jedem Land einen individuell zusammengestellten Payment-Mix an. Zu diesem Ergebnis kommt die aktuelle ECC-Payment-Studie. Schon erschreckend: Denn im Grunde ist es eine der ersten Hausaufgaben, die man noch vor dem Start im Ausland machen sollte: Länderspezifische Vorlieben bei der Zahlungsabwicklung einbauen. Sonst wird man mit Warenkorbabbrüchen in Serie bestraft.

INTERNATIONAL

Etsy schließt Frankreich-Tochter:

Nicht nur der deutsche Handarbeits-Marktplatz DaWanda ist in Schräglage (Stellenkürzungen). Auch US-Vorbild Etsy steckt in der Dauerkrise. In der jüngsten Sparrunde wird der Frankreich-Ableger „A Little Market“ geopfert. Das meldet ECommerce Bytes

Unterwasser-Lager für Amazon:



TRENDS & FAKTEN Aus der offenbar unerschöpflichen Quelle verrückter Patent-Ideen von Amazon kommt nun das Patent für Lagerflächen unter Wasser in wasserfesten Containern. Vom "Unterwasser Storage" weiß Tamebay

Apple will iPhone mit Gesichtserkennung bauen:

Apple testet eine Gesichtserkennung, die Besitzern des iPhones künftig erlauben soll, das Handy per Blickkontakt zu entsperren oder auch Apple Pay zu autorisieren. Das schreibt Giga.de.

"Echo"-Konkurrent von Samsung:





Samsung arbeitet an einem eigenen smarten "Echo"-Konkurrenten, der mit dem digitalen Assistenten "Bixby" Haus und Hof vernetzen soll. Das meldet das "Wall Street Journal" . Erscheinungstermin? Unklar. Amazon hat deutlich Vorsprung. Für die Echo-Software Alexa sind inzwischen über 15.000 sogenannte Skills, quasi Apps, verfügbar.

Beliebtester Beitrag am Vortag: