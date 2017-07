Liebe Leserin, lieber Leser, rauf und runter ging es zuletzt für die Zalando-Aktie. Wer ihr seit dem Börsengang die Treue gehalten hat, der steht aber immer noch sehr gut da. Treue zahlt sich eben aus. Treue soll sich jetzt auch für die Zalando-Kunden lohnen. Aber der Start des Treueprogramms zeigt: Auch da ist wohl Geduld und Abwarten gefragt.

Lange hat Zalando an seinem Treueprogramm herumgeschraubt. Nun kommt es und heißt "Zalando Zet", weiß die "Welt" . Ob Zalando damit aber die anrollende Fashion-Offensive von Amazon mit Prime im Rücken stoppen kann, darf man bezweifeln. Zalando bietet mit "Zet" zunächst vor allem schnellere Lieferungen, flexiblere Lieferfenster, eine Styling-Beratung und einen früheren Zugang zu Verkaufsaktionen. 19 Euro soll das VIP-Programm, das in anderen Konstellationen auch mal als "Premo" und "Z-Stars" (Punkte sammeln) im Labor war, pro Jahr kosten und vorerst in Berlin, Leipzig, Hannover und Frankfurt funktionieren. Für ein Loyalty-Programm, das mindestens seit 2015 als "Zalando First" im Test war, kann man das ein bisschen mager finden. Fett könnte es werden, wenn Zalando im Rahmen seines "Integrated Commerce"-Konzeptes auch stationäre Händler mit ins Boot holt.

Der Gebrauchtwaren-Händler Momox will sich von Amazon und eBay emanzipieren. Helfen sollen dabei eine bessere Einkaufserfahrung in den hauseigenen Online-Shops Medimops.de (gebrauchte Medien) sowie Ubup.com (Second-Hand-Mode) sowie Momox.de und mehr Marketing. Den Löwenanteil des Netto-Umsatzes von rund 150 Millionen Euro in 2016 (plus rund 30 Prozent) macht Momox allerdings mit den Marktplätzen von Amazon und eBay. Das dürfte auch eine ganze Weile noch so bleiben. Details erklärt Neuhandeln.