Liebe Leserin, lieber Leser, hier ein wenig Sortimentsverbesserung, dort noch mehr Automatisierung. Das unterschiedliche Kräfteverhältnis im Onlinehandel zeigt sich auch daran, wo und wie im Handel optimiert wird. Nachzulesen im Morning Briefing.

Bonprix rührt zum Muttertag:

Mit einem emotionalen Muttertag-Spot in dem Töchter, Söhne, Ehemänner aber auch die Mütter selbst zu Wort kommen, ruft sich Bonprix als Adresse für Muttertagsgeschenke in Erinnerung. Der dreiminütige Film wird über Social Media-Kanäle verbreitet. Allein bei YouTube hat es das Werbefilmchen binnen weniger Tage schon auf über 100.000 Views gebracht.

Amazon startet die Lager-Roboter:

Amazon will ab Herbst erstmals in einem deutschen Lager Kommissionier durch Kiva-Roboter ergänzen. Starten sollen die klugen Kisten, die das Regal zum Picker transportieren, in Winsen bei Hamburg, heißt es bei Logistik Heute . Die rollenden Roboter sind weltweit bereits in rund 20 Versandzentren im Einsatz.

Hello Fresh will mehr:

Kochboxen-Anbieter Hello Fresh erweitert in den USA sein Sortiment um Wein und Kochzubehör. Später soll es die Artikel auch in Deutschland geben. Das Start-up, das weltweit seine Umsätze verdoppeln konnte, machte im vergangenen Jahr noch 93 Millionen Euro Verlust, hofft aber auf Profite in diesem Jahr. schreibt die Lebensmittel Zeitung

Euronics lässt im TV die Einbrecher tanzen:





Amorelie bei dm: Das Lovetoy-Start-up Amorelie präsentiert sich mit einem eigenen Euronics meldet sich nach dem Wechsel zur Agentur Grabarz & Partner mit einer neuen Kampagne im TV zurück. Unter dem neuen Claim „Für dein bestes Zuhause der Welt“ zeigt der Spot, wie wichtig der Einsatz von Fachleuten ist. Beispielsweise, um die vernetzte Heimüberwachung einzurichten. Denn wenn man es selbst einbaut und falsch macht, dann, so der auf munter getrimmte Spot, tanzen daheim die Einbrecher zur Musik aus der ebenfalls fehlerhaft vernetzten Soundanlage. Spot(t) und Strategie stellt Horizont vor.Das Lovetoy-Start-up Amorelie präsentiert sich mit einem eigenen Markenshop im Onlineladen der Drogeriekette dm und bietet dort einige ausgewählte Produkte an. Teile des Sortiments soll es auch in den Filialen geben.

Amazon bereitet "Prime Reading" vor:



Amazon bringt seine E-Book-Flatrate "Prime Reading" offenbar nach Deutschland. Das Angebot ist für Prime-Kunden kostenlos. In den USA finden Leser in dem Prime-Katalog rund 1000 regelmäßig wechselnde E-Books. Das berichtet Selfpublisherbibel.de

INTERNATIONAL

Walmart will Amazon Dash kontern:



Amazon Echo mit Touchscreen:

Laut Leaks in US-Medien steht auch ein Amazon Echo mit Touchscreen in den Startlöchern. Codename: Amazon Echo Knight.

Zara will es genauer wissen:

Die spanische Modekette Zara bietet einen neuen Online-Größenberater. Nach Angabe von Gewicht und Körpergröße können die Kunden wählen, ob sie die Textilien lieber figurbetont oder weiter tragen. Auch Alter und Körbchengröße sollen zur perfekte Kleidergröße verhelfen, meldet Kurier.at

Bezos verkauft Amazon-Aktien:



TRENDS & FAKTEN Amazon-Gründer Jeff Bezos hat in dieser Woche Amazon-Aktien im Wert von rund 941 Miliionen Dollar verkauft. Bezos verkauft turnusmäßig jedes Jahr einen Teil seiner Aktien, steckt das Geld unter anderem in sein Raumfahrtprogramm.

E-Commerce-Konferenz in Wien:

Bei der "1. CASH ECOMMERCE CONFERENCE" am 16. und 17. Mai 2017 im Austria Trend Hotel Park Royal Palace Vienna vermitteln Branchenexperten in Wien zwei Tage lang digitale Kompetenzen und zeigen, wie man diese im Handel von Morgen für das eigene Unternehmen sinnvoll nutzt. Der Seminartag (16. Mai 2017) richtet sich vor allem an Einsteiger und Entscheider, die ihre operativen Fähigkeiten auffrischen wollen. Am Conference Day (17. Mai 2017) erklären Experten anhand von Best Practice Beispielen, wie Händler ihr Geschäftsmodell zukunftsfit machen.

Zahl des Tages:

Deutsche Online-Kunden kaufen vermehrt im Ausland. Die Zahl der Cross-Border-Käufer steigt laut eMarketer in diesem Jahr um 13,6 Prozent auf knapp 18 Millionen Kunden. Die Kunden wollen mehr Auswahl und günstigere Preise.

Beliebtester Beitrag am Vortag:

Der Mittelstand steckt im Stau, viel zu wenig Geld fließt in die Digitalisierung. Grund dafür sind ängstliche Unternehmer und Banken. Ab Juli wird das anders: Dann können Banken mit der KfW im Rücken fast risikofrei billige Kredite an Mittelständler vergeben. Details schildert etailment

Laut einem Patentantrag arbeitet Walmart an einer Alternative zum Amazon Dash Button und dem Dash Replenishment Service, bei dem mit dem Internet vernetzte Geräte selbst die Nachbestellung übernehmen (beispielsweise, wenn beim Drucker die Tinte zur Neige geht), meldet CBInsights