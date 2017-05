Strategie

An allen Fronten: Walmart rüstet gegen Amazon

Walmart will es wissen. Der weltweit größte Händler investiert in seine Online-Expertise. Er kauft mit hohem Tempo Online-Händler auf, baut einen Click- and Collect-Service aus und testet einen Food-Lieferservice, für den gerade die "Grocery"-App live ging – eine Kampfansage an Amazon.