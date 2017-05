Im Jahr 2000 war es, als der US-Riese Walmart den Ableger Walmart.com zur Entwicklung von Websites gründete. Lange kam der Riese nicht so recht vom Fleck. Umso heftiger reitet er jetzt die Attacke gegen Amazon. Wie zeigen in dieser Woche, wie der Gigant den Angriff orchestriert und an welchen Fronten anderen Branchen Gefahr von Amazon droht. Unser Blick auf die beliebtesten Beiträge der vergangenen Woche.

