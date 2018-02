© Philips

Technologie

Hier ist die Zukunft des Handels schon ganz nah

Wie inspirierend kann Technik sein? Wie viel Zukunft passt auf eine Ladenfläche? Das kann man sich in Peking ansehen, in Seattle – oder in Eindhoven. Oder man spart sich den Weg und wirft einen Blick auf diese Videos, die uns vom Handel der nicht ganz so fernen Zukunft erzählen.