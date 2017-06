„Alte Schule“ ist eigentlich das, was das Start-up Anker vorlebt. Es bietet einfach gute Produkte und überzeugenden Support an. Und Otto kommt aus dem klassischen Distanzhandel. Das ist ja eigentlich auch alte Schule. Aber die Wandlung des Unternehmens und die Erfolgsgeschichte von Anker gehörten zu den Artikeln, die Sie am stärksten interessiert haben.

Ihnen allen ein gelungenes Wochenende.