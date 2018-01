© Walmart

Zukunft? Walmart ist schon da

Walmart hat sich in kurzer Zeit auf den digitalen Handel eingestellt und beeindruckt mit E-Commerce Wachstumsraten von rund 50 Prozent pro Quartal. Klar, Verbraucher sollen bei Walmart ihr Geld ausgeben. Walmart stellt sich der Aufgabe, dies den Kunden so einfach wie möglich zu machen, egal auf welchem Weg und ist dabei schon mitten in der Zukunft.