High Noon

Erotik im KaDeWe: Frohes Fest mit dem Womanizer

Das Geschäft mit der Erotik ist längst digital. Das, was Freude bringt, wird im Internet bestellt. Doch ausgerechnet in Deutschlands bestem Laden präsentiert ein Onlinehändler ein Sortiment, mit dem man verlegen an der Kasse stehen würde.