Liebe Leserin, lieber Leser,

Eigentlich nutzt man kein Fax mehr, ist ja völlig aus der Zeit gefallen. Aber für die Adressänderung schien mir das praktisch, als ich von tegut Post bekam und so schnell die Straße handschriftlich ändern musste. Die Serviceabteilung bestätigte die Änderung zügig. Dass die Kundenbetreuerin dabei das Fax „Mit weihnachtlichen Grüßen“ unterschrieb zeigt, dass Zeit tatsächlich relativ ist. In diesem Sinne wünsche ich noch einmal oder schon ein gutes neues Jahr!

Zalando erzielte im Geschäftsjahr 2017 einen Jahresüberschuss von 101,6 Millionen Euro und hat die Marktanteile „in allen unseren Ländern ausgebaut“, wird Co-CEO Rubin Ritter zu den heute publizierten Zahlen zitiert. Im laufenden Jahr peilt die Modeplattform zum vierten Mal in Folge ein Umsatzwachstum von 20-25 Prozent an. Um das weitere Wachstum zu bewerkstelligen will Zalando 2018 rund 2.000 zusätzliche Stellen schaffen, den Großteil davon in Berlin. Im Geschäftsjahr 2017 hat Zalando die Zahl der Mitarbeiter bereits von rund 12.000 auf 15.000 erhöht.

Rewe startet eine kleine eigene „Höhle der Löwen“: Der Lebensmittelhändler sieht sich als „innovatives Unternehmen und Pionier im Onlinehandel mit frischen Lebensmitteln“ und sucht daher Gründer, Tüftler und Erfinder für den neuen „ Rewe StartUp Award “. Bewerben können sich Jungunternehmer, die Ideen für neue LEH-Produkte haben, die Rewe dann stationär und online in den Handel bringen will.

Nach Amazon-Gründer Jeff Bezos und Investor Warren Buffett nimmt nun auch der iPhone-Hersteller Apple die Gesundheit seiner Angestellten selbst in die Hand und errichtet eigene Krankenhäuser, meldet die FAZ . Sicher ist das bei dem Gesundheitswesen in den USA eine gute Idee. Auch, um Kosten zu sparen und Mitarbeiter zu binden. Aber ganz nebenbei werden die Kliniken vermutlich zu Testlabors für eigene Produkte rund um Gesundheit und Wellness.

eBay kauft sich in Japan ein: Der Marktplatzbetreiber kauft das japanische Geschäft von Giosis Pte Ltd einschließlich der Onlineshopping-Plattform Qoo10, meldet Reuters (englisch). Damit will das Internetunternehmen seine Präsenz in Asiens zweitgrößter Wirtschaft ausbauen. Giosis, das eBay bereits seit 2010 als Investor zählt, betreibt 7 lokale Online-Marktplätze in fünf Ländern, darunter Japan und Singapur.