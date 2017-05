Liebe Leserin, lieber Leser, kennen Sie das vielleicht prominenteste Opfer des E-Commerce? Coca-Cola. Weil Kunden weniger durch Einkaufszentren und Fußgängerzonen schlendern, wird auch weniger Coca-Cola als Erfrischung zwischendurch getrunken. Das spürt der Konzern deutlich. Das sagte dieser Tage Coke-CEO James Quince.

Diesen Artikel teilen Facebook

Twitter

LinkedIn

Xing

WhatsApp

Email

Amazon verfolgt Zalando:

Die "Financial Times" sieht Zalando in der Pflicht, sich ständig neu zu erfinden. Ansätze wie Integrated Commerce, die Zusammenarbeit mit stationären Händeln, neue Retouren-Services und Markenshops auf der Plattform dienten auch dazu Amazon auf Abstand zu halten. Der Online-Riese komme bei Schuhen und Textilien in Westeuropa nämlich laut Euromonitor schon auf einen Marktanteil von 5,9 Prozent und sei damit Zalando mit 7,4 Prozent dicht im Nacken. etailment sah die Player schon 2015 in Deutschland auf Augenhöhe. Fragt man die Otto Group, dann sieht die sich sogar mit rund 3 Milliarden Euro Umsatz bei Bekleidung in Deutschland online als Nummer 2 - hinter Amazon.

Amazon plant Eigenmarken für Drogerie-Produkte :





Amazon rückt dm und Co mit neuen Eigenmarken bei Drogerieprodukten auf die Pelle, berichtet die Lebensmittel Zeitung . Windeln, Hygienepapier-Artikel und Körperpflege-Produkte, wie man sie in Teilen bereits aus dem US-Markt kennen, sollen noch vor dem Jahresende auch hierzulande in die digitalen Regale. Noch schwerer wiegt vielleicht, dass Amazon nachgesagt wird, auch Eigenmarken bekannter Händler wie Aldi oder Rossmann liefern zu wollen. Schon jetzt wächst Amazon bei Drogerieartikeln schneller als der Markt und pampert Familien mit speziellen Angeboten , beispielsweise mit Pampers im Spar-Abo.

ProSiebenSat.1 vor Einstieg bei Jochen Schweizer?:

ProSiebenSat.1 könnte den Erlebnisgutschein-Anbieter Jochen Schweizer übernehmen. Das berichtet das Manager Magazin

INTERNATIONAL

Amazon öffnet Drive-In-Supermarkt:





Eine Milliarde Dollar für Food-Lieferdienst: Der Essen-Lieferdienst Ele.me, schon jetzt einer der größten Anbieter von "Essen auf Rädern" in China, wird laut Medienberichten mit einer weiteren Milliarde Dollar an Investorengeldern gefüttert. Mit dabei an vorderster Stelle: Online-Riese Alibaba, meldet Bloomberg TRENDS & FAKTEN In Seattle hat nun der "AmazonFresh Pickup-Store" seine Tore geöffnet. Vorerst aber nur für Prime-Kunden. In dem Drive-In-Laden können Kunden auch kurzfristige Online-Bestellungen abholen. etailment hat das Konzept vorgestellt ( Demo-Video ).

Bezos will keinen Aktien-Split:

Die Amazon-Aktie flirtet derzeit mit der symbolträchtigen 1000-Dollar-Marke. Investoren und Analysten liebäugeln bereits mit einem Aktien-Split. Antwort von Jeff Bezos: Vorerst nicht, berichtet CNBC.

Kunden kaufen Kosmetik mobil:

43 Prozent aller Onlinekäufe von Kosmetik werden bereits via Smartphone und Tablet getätigt – ein Rekordwert verglichen mit anderen Branchen. Das geht aus dem E-Commerce-Branchenindex von intelliAd hervor. Mehr zum Thema in Kürze.

Zahl des Tages:

Musikindustrie stiegen im vergangenen Jahr um knapp sechs Prozent auf 15,7 Milliarden Dollar. Das Digitalgeschäft brachte laut Die weltweiten Umsätze derstiegen im vergangenen Jahr um knapp sechs Prozent auf 15,7 Milliarden Dollar. Das Digitalgeschäft brachte laut Weltverband dank der Streaming-Dienste erstmals mehr als die Hälfte der Umsätze.

Beliebtester Beitrag am Vortag: