Liebe Leserin, lieber Leser, die „Wirtschaftswoche“ zeigt Amazon-Chef Jeff Bezos als Meister Proper auf dem Titel, das „Handelsblatt“ malt die "Herrscher des Silicon Valley" als Teufel an die Wand. Zwei lesenswerte Stücke, die nicht ganz zu unrecht auf den Panik-Knopf drücken. Diese Panik dürfte durch Gerüchte um neue Amazon-Entwicklungen weiter befeuert werden.

Lokaler Marktplatz in Günzburg:

Günzburg bietet jetzt mit wir-in-guenzburg.de einen Online-Marktplatz auf. Dort sind derzeit rund 50 Einzelhändler, Gastronomen, Handwerker und Dienstleister vertreten. Das Projekt unter der Ägide von Dienstleister Atalanda, bietet - für städtische Marktplätze keine Selbstverständlichkeit - sogar Lieferung an. Bei Bestellungen vor 16.30 Uhr kommen sogar noch taggleich über einen regionalen Kurierdienst. Wenn die regionalen Medien werblich mitziehen, könnte das zumindest ein Achtungserfolg werden.

Frisches Geld für 21sportsgroup:

Der Multichannel-Händler 21sportsgroup hat in einer weiteren Finanzierungsrunde rund 13 Millionen Euro eingesammelt, weiß die TextilWirtschaft . Die 21sportsgroup betreibt die Online-Shop 21run, Planet Sports und Vaola sowie 14 eigene Flagship-Stores.

Babymarkt wächst rasant:

Tengelmanns Babymarkt wächst 2016 um 63 Prozent auf 121,7 Millionen Euro. In China hat Babymarkt den Umsatz beispielsweise verdreifacht. Hierzulande sucht Babymarkt den Erfolg übrigens auch auf der Fläche.

Bertelsmann investiert in Online-Möbelhändler in China:



Bertelsmann investiert über seinen Fonds Bertelsmann Asia Investments in den chinesischen Online-Möbelhändler Zaozuo. Zaozuo sammelt in der Finanzierungsrunde bei Investoren insgesamt 20 Millionen Dollar ein, meldet New Business

INTERNATIONAL

Amazon entwickelt Messenger:



Amazon liebäugelt mit Kochboxen:

Amazon giert auf das Geschäft der Kochboxen-Anbieter und hat in den USA ein Patent für einen entsprechenden Service angemeldet, meldet Tamebay . Warum man ein Patent braucht, um ein Rezept und Zutaten in eine Box zu packen? Unklar. Vielleicht um Wettbewerber wie Hello Fresh später einmal juristisch zu behindern.

Asos testet Bilderkennung in der App:

Asos testet ein spannendes Bilderkennungs-Feature für seine Shopping-App. Einfach ein Foto von einem hübschen Look in einem Magazin oder bei Instagram machen, in die App hochladen und schon schlägt die Asos-App passende Textilien aus dem Sortiment vor, berichtet The Guardian

TRENDS & FAKTEN

Online-Wachstum in Zahlen:

Im zweiten Quartal 2017 stiegen die Umsätze der Onlinehändler um rund 12 Prozent auf knapp 14 Milliarden Euro. Die Zahlen nennt der der Bundesverband E-Commerce und Versandhandel (bevh) . Während der Onlineumsatz mit Bekleidung und Schuhen nur noch um 2,9 Prozent auf knapp 2,6 Milliarden Euro zulegte, legen Nachzügler wie der Lebensmittelhandel und der Möbelmarkt deutlich zweistellig zu.

Beliebtester Beitrag am Vortag:

Amazon arbeitet laut AFTV offenbar an einem eigenen Messenger namens "Amazon Anytime", der ein Füllhorn an Funktionen bieten soll. Derzeit versuche Amazon in Kundenumfragen herauszufinden, welche Feature besonders gefragt sind, um besser gegen die Messenger von Facebook, WhatsApp, Snapchat, Googles Allo oder WeChat zu punkten. Bei einem Erfolg könnte Amazon sein Ökosystem massiv ausweiten.