Liebe Leserin, lieber Leser, der Satz "Wir machen uns wegen Amazon keine Sorgen" ist immer ein Grund, als Mitarbeiter oder Anteilseigner in Panik zu geraten. Denn dann stecken die Führungsköpfe gerade noch mit dem Kopf im Sand. Zu hören ist derartiges heutzutage auch im deutschen Möbelhandel. Doch "Pst"! Das "Wall Street Journal" dröselt auf, warum man den Satz überall im Möbelhandel künftig am besten totschweigt.

Otto eröffnet Shop für One Fits All-Matratze:

Im Markt der One Fits All-Matratzen wird es noch ein bisschen voller. Otto launcht mit paul-paula.de einen neuen Spezialshop für eine One Fits All-Matratze. Das Angebot des neuen Onlineshops paul-paula.de fokussiert sich auf die Paul-Paula-Matratze sowie passendes Zubehör wie ein Bett, Lattenrost, Bettdecke und Kissen. Otto verkauft pro Jahr auch so schon rund 500.000 Matratzen.

Cyberport muss kämpfen:

Cyberport beziffert den Umsatz für 2016 mit groben "750 Millionen Euro". Die Rückkehr in die Gewinnzone sei dem Online-Händler aber auch 2016 nicht gelungen. Das schreibt Channel Partner . Top-Priorität hat derzeit die Entwicklung einer neuen Shop-Plattform, nachdem es auf der Fläche nicht überall so dolle zu laufen scheint.

Mega-Deal für die Lieferhelden:





Wachwechsel bei Schwab: Die Otto Group hat zwei neue Geschäftsführer bei Schwab Versand ernannt. Torge Doser (47) tritt im Juli als Nachfolger für Udo Hartmann (62) in die Geschäftsführung ein. Hartmann wird zum 31. Dezember 2017 in den Ruhestand gehen. Bereits seit dem 1. April 2017 ist Sven Axel Groos (49) Vorsitzender Geschäftsführer des Hanauer Distanzhändlers. Die bisherigen Geschäftsführer Johan Godfried van der Blij (60) und Sabine Tietz (53) haben sich entschieden, das Unternehmen zu verlassen. Der südafrikanische Medienkonzern Naspers steigt bei Delivery Hero (Lieferheld, Foodora, Pizza.de) ein und zahlt für rund 10 Prozent an der Plattform 387 Millionen Euro. Hauptanteilseigner Rocket Internet verringert seinen Anteil dadurch von 38 auf 33 Prozent, meldet das Handelsblatt

INTERNATIONAL

Telefonieren mit Amazon Echo:

Mit dem Echo Show mit Touchscreen hat Amazon auch die Videotelefonie eingeführt. Telefonieren kann man künftig aber aber auch mit dem klassischen Echo und Echo Dot. Der Anruf funktioniert aber nur, wenn der Kontakt auch ein Echo-Gerät von Amazon besitzt weiß The Verge

65 Millionen Dollar für Fashion-App Spring:

Mobil Pure Player Spring sammelt in einer Finanzierungsrunde 65 Millionen Dollar für seine Fashion-App ein, meldet ReCode . Ähnlich wie Wish baut Spring auf die gesamte Bandbreite an Mode-Marken, die man dem mobilen Kunden an die Hand reicht. Allerdings bewegt sich Spring in einem etwas höherwertigen Sortiment.

Instacart kontert Amazon Fresh:



TRENDS & FAKTEN Billiger sein zu wollen als Amazon ist immer ein bisschen Harakiri. Der Lebensmittelbringdienst Instacart, immerhin mit mehreren Milliarden Dollar bewertet, kontert Amazon Fresh mit einem Discount-Angebot. Während Amazon Fresh nur vier Wochen kostenlose Probezeit bietet, offeriert Instacart in einigen Staaten und Metropolen einen kostenlosen Ganzjahrestest.

Deutsche Bahn will Tickets abschaffen:

Leichter Dienstreisen. Die Bahn will das digitale Ticketing einführen und das klassische Papierticket weitgehend abschaffen. Der Zug soll über das Handy eines Passagiers erkennen, dass er eingestiegen ist, sagte Bahnchef Richard Lutz der Zeitung „Bild am Sonntag“.

Lesetipp des Tages:

Sie wollte immer schon mal bei Online-Discounter Lesara unter die Technik-Haube schauen und die Architektur verstehen? Dann schauen Sie doch mal auf die atuellen Vortrag-Slides von CTO Robin Müller.

Zahl des Tages:

Bis Ende 2017 sollen 11,2 Millionen deutsche Nutzer bei Instagram angemeldet sein. Das geht aus einer aktuellen Studie des Marktforschers eMarketer hervor.

