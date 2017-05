Liebe Leserin, lieber Leser, von William Gibson, Prophet des Cyberspace und erfolgreicher Autor, stammt der Satz "Die Zukunft ist schon da. Sie ist nur nicht sehr gleichmäßig verteilt." Stimmt: Der Donaukurier erzählt gerade von einem Workshop des Stadtmarketings im beschaulichen Schrobenhausen. Thema: Die Online-Zukunft der lokalen Händler. Gerade einmal eine handvoll Händler kamen. Aus Seattle meldet Amazon neue Rekordgewinne.

Das US-Modelabel Tommy Hilfiger startet in Europa eine neue Shopping-App. Dort kann man unter anderem per Instagram-Feed die neueste Mode einkaufen. Die neuen Funktionen beschreibt CSA

Der Elekronik-Händler Conrad entdeckt das Influencer Marketing und startet auf Youtube die Reihe "TechnikHelden", in der vier Youtube-Stars ihr Know-How weitergeben. Mit dem Format will Conrad vor allem junge, technikaffine Nutzer für die Marke und die von ihr vertriebenen Produkte begeistern, schreibt Horizont

Die Kosten für Personalisierung machen sich bezahlt. Zumindest für Baby-Walz. Innerhalb eines Jahres nachdem Prudsys für den Webshop eine Maschine für personalisierten Produktempfehlungen angedockt hatte, stieg der Umsatz aus Empfehlungen. Nun sollen auch personalisierte Produktempfehlungen in Echtzeit im Newsletter auf Basis des Klickverhaltens des Empfängers generiert werden.

Amazon legt sein Quartalsergebnis vor. Das ist gewaltig gut und zeigt, dass der Handelsriese ein noch größerer Tech-Gigant ist. 35,7 Milliarden Dollar Umsatz, mit einem Plus von 23 Prozent zum Vorjahr, kamen im letzten Quartal zusammen. Amazon verdiente operativ 1,01 Milliarden Dollar. Die Cloud-Sparte AWS steuert dabei rund zehn Prozent zum Umsatzes bei (plus 43 Prozent auf 3,7 Milliarden Dollar), aber sorgt für beinahe 90 Prozent des operativen Gewinns. Der Nettogewinn liegt bei 724 Millionen Dollar nach 513 Millionen Dollar im Vorjahr. Der Umsatz mit Prime-Mitgliedern legte um 49 Prozent auf 1,9 Milliarden Dollar zu. Amazon meldet damit nun das achte Mal in Folge Gewinne. Zudem sitzt Amazon auf Tonnen von "Bargeld" mit einem Cash-Flow von rund 10 Milliarden Dollar.