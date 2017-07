Liebe Leserin, lieber Leser, ein chinesisches Start-up wollte Regenschirme vermieten. Platzierte sie dazu mit einem Schloss, dass sich per App öffnen ließ, unter anderem an Bushaltestellen und U-Bahn-Stationen. Die 300.000 Schirme wurden rege genutzt, aber nie zurückgebracht. Umgerechnet eine Million Euro sind futsch. "Sharing E Umbrella" will aber weitermachen. Wer sich im Handel hierzulande nicht beirren lässt, lesen Sie im "Morning Briefing".

Payback Pay bei Rewe:

Rewe will wie geplant bis Mitte Juli flächendeckend Payback Pay einführen. Deutschlands führender Bonuspunkteprogramm-Anbieter bietet eine mobile Payment-Funktion auf seiner App. Die App nutzen immerhin rund 8 Millionen Mitglieder. Kassiert wird damit bereits unter anderem bei Real, dm und Kaufhof.

McKinsey-Experte wird CTO bei MediaMarkt-Saturn:





Amazon an Schweizer Bahnhöfen?: Die Schweizer Bundesbahn (SBB) möchte Amazon gerne als Mieter auf ihre Shopping-Flächen holen. Das meldet Watson.ch . Dort berichtet man auch von vermehrten Spekulationen über einen Markteintritt von Amazon in der Schweiz. McKinsey-Mann Karel Dörner wird kommissarisch Chief Technology Officer von MediaMarktSaturn. Der Senior Partner der Unternehmensberatung und Leiter der McKinsey Digital Labs in Europa, ist als Mitgründer und ehemaliger Managing Director von eBay Europe ein Experte für Online- und Multichannel-Handel.

Alipay und WeChat Pay kommen nach Deutschland:



Der Zahlungsabwickler Stripe ermöglicht angeschlossenen Händlern nun die Zahlungsabwicklung über Alipay und WeChat Pay und macht damit Kunden aus China das Einkaufen leichter. Eine entsprechende Lösung für WeChat Pay kündig auch Wirecard an. Dort bietet man bereits Alipay.

INTERNATIONAL

Amazon erweitert Service:



Amazon hat in den USA so nebenbei in einigen Städten den Service "Smart Home Consultations" gestartet. Service-Techniker von Amazon, nicht von externen Dienstleistern, sollen dabei Kunden bei der Vernetzung des Smart Home helfen. ReCode sieht dies als Angriff auf den Kundendienst "Geek Squad" von Best Buy.



Jet verschickt Produktproben:

Jet.com will seine Kunden offenbar mit Überraschungs-Pröbchen zum Einkauf beglücken. Das Konzept “try before you buy” verspricht Produktproben und exklusive Angebote von Herstellern wie Johnson & Johnson, L’Oreal, Unilever, PepsiCo, Procter & Gamble, Coty, Beiersdorf, Pfizer, Campbell’s, General Mills, Starbucks und Nestle, meldet CSA

Amazon wollte keine Bieterschlacht um Whole Foods :

Amazon hat bei der Übernahme von Whole Foods mit harten Bandagen gearbeitet. Um eine Bieterschlacht zu vermeiden, bestand Amazon auf exklusiven Verhandlungen, boxte so mögliche Interessenten aus dem Ring, meldet Reuters

Ocado buhlt um US-Ketten:

Nach der Übernahme von Whole Foods durch Amazon intensiviert der britische Online-Supermarkt Ocado seine Gespräche mit US-Ketten und will denen seine Software-Plattform schmackhaft machen, heißt es bei DigitalCommerce360

