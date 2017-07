Liebe Leserin, lieber Leser, vor Amazon und Jeff Bezos ist man quasi nirgends sicher. Jetzt tummelt sich der Amazon-Boss auch noch bei Instagram. Der erste Beitrag, ein Video, zeigt ihn auf dem Dach des Blue-Origin-Raketengebäudes in Florida - im Campingstuhl. Auch sonst waren die vergangenen Tage aus Nachrichtensicht eher ruhig.

Johannes Steegmann, Geschäftsführer bei Rewe Digital, siehtnicht als erste Pflichtaufgabe im Lebensmittel-Onlinehandel. Der Lieferdienst der Rewe müsse sich nicht vom ersten Moment an rechnen, "solange er die Wettbewerbsfähigkeit der Marke als Ganzes stärkt", sagte er Horizont . Gleichwohl hat natürlich auch Rewe die Lieferkosten in der Vergangenheit für den Kunden eher hochgeschraubt.

Philipp Götting, der als Leiter "Digitales Innovationsmanagement" in Berlin für die Umsetzung digitaler Zukunftsprojekte zuständig war, hat den Discounter verlassen, meldet die Lebensmittel Zeitung . Lidl hatte Pläne für den Start eines eigenen Lebensmittel-Lieferdienstes wieder in die Schublade gelegt.

Der Kurierdienst und Taxi-Schreck Uber steckt derzeit im Management-Chaos und ist mit sich selbst beschäftigt. Das will Konkurrent Lyft offenbar nutzen, buhlt um hunderte neue Techniker und Entwickler im Silicon Valley und lockt die unter anderem mit dem Einstieg in die Forschung und Entwicklung für selbstfahrende Autos. In den Segment will Lyft jetzt richtig Gas geben. Das berichtet The Verge