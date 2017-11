Liebe Leserin, lieber Leser, gerade kursiert mal wieder eine jener wachsweichen Studien, die uns weiß machen will, schon 2018 werde fast jeder dritte Deutsche Virtual Reality nutzen. Das klingt so schön nach Alltagseinsatz. Das darf man übertrieben finden. Die Handelswelt, diesmal Saturn, steht jedenfalls schon Gewehr bei Fuß mit eigenen virtuellen Shopping-Welten - und macht damit alles wieder komplizierter, während es gegenwärtig an der Usability im Online-Shop überall noch genug zu tun gibt.

DHL will City-Logistik bündeln:





DHL würde das Durcheinander an Lieferdiensten, die kreuz und quer durch die Stadt fahren, gerne in der Hand eines Unternehmens bündeln und so die City-Logistik entzerren. Städte sollten daher einen Dienstleister zum Beispiel über eine Ausschreibung exklusiv beauftragen, die Zustellung in der City zu übernehmen, schlägt DHL-Boss Frank Appel im "Handelsblatt" vor.

Saturn zeigt VR-Shopping:

Saturn, man will ja Innovationsfähigkeit demonstrieren, hat nun sein lange angekündigte Virtual-Reality-Shopping-Welt vorgestellt . Eine hübsche Spielerei: Direkt im VR-Store einkaufen kann man nämlich nicht.

Asos kommt schneller:





Der britische Modeversender Asos startet Anfang 2018 mit Same Day Delivery in Deutschland. Das bestätigt ein Sprecher des Unternehmens der TextilWirtschaft . Zunächst wird der Service in Berlin ausgerollt. Außerdem will Asos „Evening Next Day Delivery“ anbieten. Bestellungen bis Mitternacht werden dann am nächsten Abend zugestellt.

Verdi droht Amazon mit Streik:

Die Gewerkschaft Verdi droht Amazon mit einer neuen Streikwelle im Weihnachtsgeschäft. Das dürfte in der Amazon-Zentrale wieder ein Schulterzucken auslösen. Ich glaube ja, Amazon macht sich viel mehr Sorgen um die Kapazitätsengpässe bei den Logistikern. Verdi und Amazon streiten seit Jahren um einen Tarifvertrag

Internetstores geht offline:

Der Online-Fahrrad- und Outdoorhändler Internetstores will in einigen deutschen Großstädten Fahrradläden eröffnen. Der Händler, Teil der Signa Sports Group von Karstadt-Eigentümer Signa Holding GmbH, sucht per Stellenanzeigen nach Filialleitern

INTERNATIONAL

Stitch Fix - Ipo enttäuscht:

TRENDS & FAKTEN

Uber kauft Volvo im Mega-Pack:

Uber war bislang in jedem zweiten Powerpoint-Vortrag zur digitalen Transformation immer ein gern genommenes Beispiel für eines jener Unternehmen, die zwar gewaltig viel wert sind, außer Daten aber nichts in der Hand haben. Das ändert sich nun womöglich. Volvo soll Uber bis 2021 24.000 SUV verkaufen mit denen Uber dann ein Netz autonom fahrender Autos aufbaut. Im Zeitalter der Disruption ist eben auf nichts mehr Verlass. Nicht einmal mehr auf Powerpoint-Folien.

Lesetipp des Tages:

Großartiger Blick auf die letzte Meile von Amazon und die Rolle der Flex-Fahrer.

Beliebtester Beitrag am Vortag:

Omnichannel ist keine Einbahnstraße – das zeigen die vielen Beispiele von Onlinehändlern, die stationäre Läden eröffnen. Unsere Übersicht zeigt: Die Onliner sind auf der Fläche beinahe schon Legion. Und sie haben dafür gute Gründe.

Silicon-Valley-Liebling Stitch Fix blieb beim Börsenstart unter den Erwartungen. Der Curated Shopping-Anbieter war beim IPO mit einen Ausgabepreis von knapp 17 Dollar gestartet und pendelte sich dann bei bei 15 Dollar ein. Trotz rasantem Wachstum und technikgetriebener Entwicklung schauen Investoren inzwischen offenbar kritischer hin, wie nachhaltig und dauerhaft ein Geschäftsmodell ist.