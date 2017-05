Liebe Leserin, lieber Leser, in Berlin ist gestern der AWS Berlin Summit mit über 3.600 Besuchern zu Ende gegangen. Es war die bislang größte Veranstaltung von Amazon Web Services in Deutschland. Kein Wunder: Die Liste der AWS-Kunden ist lang und hochkarätig. Vor der Amazon-Cloud, die in Frankfurt nun ein weiteres Rechenzentrum bekommt, haben sogar Wettbewerber keine Manschetten. Auch Zalando gehört zu den Kunden. Andernorts reagiert man auf Amazon mehr als allergisch.

Zooplus weiter deutlich im Aufwind:

Mit 257 Millionen Euro legte der Umsatz von Zooplus (pdf) im ersten Quartal 2017 um 24 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal zu. In diesem Jahr rechnet das Unternehmen fest damit, mit "mindestens" 1,1 Milliarden Euro Umsatz die Milliarden-Grenze zu knacken. Wer kann da noch mithalten? etailment gibt einen Überblick.

Lidl droht im Kampf gegen Amazon mit der nuklearen Option:

Jetzt herrscht Krieg im Lebensmittelhandel. Weil Amazon Fresh teils aggressiv niedrige Kampfpreise aufbietet und weil nicht sein kann, was nicht sein darf, droht Lidl seinen Lieferanten, die nun in Berlin mit Amazon kooperieren, mit Sanktionen bis hin zur Auslistung. Andere Händler warten erst einmal ab, heißt es bei der Lebensmittel Zeitung. Dabei ist die nukleare Drohung von Lidl vielleicht der einzige Weg, um Fresh zu bremsen. Man muss den Nachschub kappen.

Karstadt will mit Marktplatz-Modell weiter gesunden:

Das Unternehmen rechnet für 2016/17 erstmals wieder mit einem ausgeglichenen Jahresergebnis und einem Ebitda im mittleren zweistelligen Millionenbereich. Das meldet die Lebensmittel Zeitung . Karstadt will zudem weiter wachsen, in dem man Online-Händlern mit Shop-in Shop-Flächen in den Filialen ein stationäres Schaufenster bietet. Mit an Bord sind bei dem Marktplatz-Modell bereits Otto-Tochter Lascana und Dress-for-less.

AllyouneedFresh auf Schalke:

Der Online-Supermarkt AllyouneedFresh wird zur Saison 2017/2018 neuer Ärmelsponsor bei Schalke 04. Der Ärmelbadge für die Fan-Trikots enthält zudem einen Chip mit Bezahlfunktion, so dass alle Fans mit ihrem Trikot in der VELTINS-Arena Bier und Currywurst bezahlen können. Außerdem bekommen die Fans beim Trikotkauf einen Warengutschein von der Post-Tochter AllyouneedFresh und profitieren von Sonderaktionen "Der Westen" schreibt von einem mehr als 20 Millionen Euro schweren Deal für den FC Schalke 04 über vier Jahre.

Shopping per Sprachsteuerung:



Kunden des Online-Supermarkts myTime.de (Bünting) können ihre Einkaufsliste über die Bestell-App ab sofort auch per Sprachsteuerung zusammenstellen.

INTERNATIONAL

Alibaba wächst rasant:

Alibaba wächst weiter ungebremst: Hier ein paar Zahlen zum neidisch werden: Der Umsatz stieg im vergangenen Geschäftsjahr um 56 Prozent auf 20,6 Milliarden Euro. Der operative Gewinn legte um fast zwei Drittel zu. Das Transaktionsvolumen des Marktplatzes Tmall erhöhte sich um 29 Prozent auf über 204 Milliarden Euro. Die Zahl der Kunden auf den Plattformen von Alibaba stieg 2016 um 31 Prozent auf 454 Millionen.

Walmart gewinnt online massiv dazu:

Ein starkes Quartal lässt die Online-Umsätze von Walmart in den USA um 63 Prozent in die Höhe schießen. Insgesamt stieg der Umsatz im ersten Quartal um 1,4 Prozent auf 117,5 Milliarden Dollar. Das operative Ergebnis sank dagegen um 0,7 Prozent auf 5,2 Milliarden Dollar, meldet DigitalCommerce360 . Die aktuelle Walmart-Strategie beschreibt etailment

Amazon Prime Day im Juli:



TRENDS & FAKTEN Amazon will seinen Super-Schnäppchentag Prime Day laut einem Medienbericht wohl zwischen dem 10. und 16. Juli durchführen. Überraschend ist das nicht. Der Schnäppchen-Rausch ist immer Mitte Juli.

HDE erwartet 21 Prozent Wachstum bei E-Food:

Der HDE erwartet im deutschen Onlinehandel beim Geschäft mit Lebensmitteln 2017 einen Zuwachs von 21 Prozent. Angesichts einer Basis nahe Null (Marktanteil unter einem Prozent) ist das noch eher dürftig. Sparsam schätzt der Branchenverband auch das Gesamtwachstum im E-Commerce ein: plus rund zehn Prozent.

Amazon bietet neue Charts für Bestseller:

Amazon bietet eine neue Bestseller-Liste für Bücher auf: Die Amazon Charts . Die werfen wöchentlich die Zahlen aller Amazon-Plattformen (Kauf und Verleih) in den USA in einen Topf.

Spotify-Zahlen klingen nicht gut:

Die Musik-Streamingplattform Spotify sammelt zwar immer mehr Kunden, macht aber trotz steigenden Umsätzen auf 2,9 Milliarden Euro auch immer größere Verluste. Von 300 bis 400 Millionen Euro Miesen in 2016 nach 184 Millionen Euro Miesen in 2015, spricht The Information

Zahl des Tages:

Jeder zweite Onlinemarktplatzhändler wünscht sich einen Digitalisierungsminister in der nächsten Bundesregierung. Was soll der tun? Unter anderem gegen das Unwesen missbräuchlicher Abmahnungen vorgehen. Das sagen 82 Prozent der Befragten in der Umfrage zum Marktplatz-KIX von ECC Köln und eBay.

