Liebe Leserin, lieber Leser, 2015 hat Amazon auf dem Firmengelände in Seattle einen Bananenstand aufgestellt. Mitarbeiter und Passanten können dort täglich kostenlos Bananen bekommen. Etwa 5000 Stück werden pro Tag verteilt. Anders gesagt: Seit dem Start wurden 1,7 Millionen Bananen verteilt. Laut Wall Street Journal ist damit auch der Bananen-Handel in der Umgebung zusammengebrochen.

Edeka macht mehr Druck für den Lebensmittel-Lieferdienst Bringmeister (Jahresumsatz 25 Millionen Euro) in Berlin. "Wir besorgen's ganz Berlin" lautet der Slogan online, im Radio und auf Plakaten mit dem die Tengelmann-"Erbschaft" ein wenig gegen den nur in ausgewählten Stadtteilen erhältlichen Service Amazon Fresh stichelt. Laut Lebensmittel Zeitung wurde vor der Werbeoffensive das Sortiment von 8000 auf 13.000 Produkte aufgestockt.

Hacker nehmen derzeit offenbar die Webangebote vom Hermes und DHL ins Visier. DDoS-Attacken legen zeitweise die Website lahm. Händler beklagen den Ausfall unter anderem in der Wortfilter-Facebook-Gruppe . Mehr zum Thema DDoS-Attacken und IT-Sicherheit lesen Sie bei etailment.

Media Markt Saturn hat jetzt mit Jens-Peter Labus einen Chief Cyborg Officer. Seine genaue Aufgabe? Unklar. Aber auf der internen Veranstaltung "Digital Campus" hat er sich PR-wirksam einen NFC-Chip (Near Field Communication) unter die Haut setzen lassen. Damit kann die "Mensch-Maschine" beispielsweise die Wohnungstür ohne Schlüssel öffnen. Gruseliger Gedanke? Nicht für rund 30 Kollegen. Die ließen sich freiwillig ebenfalls Chips implantieren, weiß die Wirtschaftswoche . Da in Zukunft alles digital und vernetzt sein wird, wird der Chip unter der Haut vermutlich eines Tages so alltäglich sein, wie Menschen die auf ihr Smartphone starren. Die Debatte, ob uns das zu neuen Göttern macht oder entmenschlicht, hat gerade erst begonnen.