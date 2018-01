Liebe Leserin, lieber Leser, in den nächsten Tagen fechten wir hier einen kleinen Strauß aus mit dem Modehändler Engelhorn. Es könnte ganz interessant werden. Immerhin geht es um das leidige Dauerthema Retouren. Mehr nach dem Klick.

Der Schweizer Onlinehändler Digitec Galaxus hat im vergangenen Jahr einen Gesamtumsatz von 861 Millionen Franken erzielt - plus 19 Prozent. Die Migros-Tochter wird in den kommenden Monaten mit der Shop-Marke Galaxus, einem Online-Warenhaus, in Deutschand starten.

Alibaba und JD - Duell auf der Fläche:

Die chinesischen Online-Riesen Alibaba und JD verlagern ihr Duell auf die Fläche. Alibaba will den Nachbarschaftsmärkten in China helfen , ihr Geschäft zu digitalisieren, nachdem der Riese bereits mit dem eigenen Ladenkonzept Hema große Pläne hat. JD wiederum kündigt gerade bis zu 1000 Frische-Supermärkte in den kommenden Jahren an.

TRENDS & FAKTEN

Im Vorfeld der Technikmesse CES 2018 in Las Vegas fasst Golem zusammen, wo alsbald überall Amazons digitaler Sprachassistent Alexa auf uns wartet. Unter anderem in Kopfhörern, Smartwatches, Fitnessarmbänder von Beyerdynamic, Bose, Bowers and Wilkins, iHome und Jabra, Vuzix will eine Alexa-fähige Brille vorstellen. Demnächst soll es auch sprechende Backöfen und Mikrowellen geben.