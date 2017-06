Liebe Leserin, lieber Leser, heiß, kalt oder lauwarm? Große Teile der Branche werden heute schauen, wie sich die Aktie von Delivery Hero beim IPO entwickelt. Einen genaueren Blick verlangen aber auch einige neue interessante Entwicklungen und Innovationen im digitalen Handel. Die gibt es hier ganz frisch noch vor Beginn eines spannenden Börsentags.

Expert will digital dicke Bretter bohren:

Bessere Mitarbeiter, mehr digital, mehr online: Im Jubiläumsjahr geht Expert in die Offensive. Beim für Verbundgruppen traditionell komplizierten Thema E-Commerce setzt Expert auf dezentrale Onlineshops, die man besser regionale Onlineshops nennen sollte. Denn der im Netz surfende Kunde wird, wenn er Expert ansteuert, auf die Website des nächstliegenden Ladens eines Expert-Mitgliedes geführt. Was Expert digital plant, wie die Vernetzung am PoS aussieht und was Expert bis zum Weihnachtsgeschäft umsetzen will, lesen Sie um 12 Uhr bei etailment.





Media-Markt übt die "Tiefpreisspätschau":





hagebau profitiert von der App: Rund sieben Monate nach dem Launch der Smartphone-App für hagebau.de zieht baumarkt direkt eine erste positive Bilanz. DieShopping-App, die gleichzeitig als intelligenter Einkaufshelfer im hagebaumarkt vor Ort eingesetzt werden kann, wurde seit ihrem Start im November 2016 von mehr als 90.000 iPhone- und Android-Nutzern heruntergeladen. Zentrale KPI wie Conversion Rate, Artikel pro Bestellung, Warenkorbgröße liegen allesamt deutlich über dem mobilen Shop. Insgesamt macht der Mobile-Shop einen Umsatzanteil am E-Commerce von 43 Prozent aus. Noch in diesem Jahr will die Baumarkt-Kette die Integration der hagebau Partnercard in digitaler Form, eine Instore-Navigation sowie Same Day Delivery umsetzen.



Media-Markt als TV-Shopping-Programm? Im Youtube-Video zeigen Promoter Sonderangebote bei einer "Tiefpreisspätschau". Die Angebote wechseln alle 15 Minuten. Über die Online-Angebote kann man mit Media-Markt unter anderen auch bei Facebook chatten. Ein etwas schräger, aber womöglich ausbaufähiger Versuch, der derzeit ein bisschen unter dem Radar läuft.

Delivery Hero macht heute an der Börse Kasse:

Rocket Internet könnte mit dem Börsengang von Delivery Hero am Freitag schön Kasse machen .

25,50 Euro tendiert, soll hoch sein. Es ist der für Rocket Internet wohl wichtigste Börsengang seit dem IPO von Zalando. Rivale Lieferando spuckt da ein wenig in die Suppe: Laut manager-magazin.de hat Lieferando vor Gericht eine einstweilige Verfügung erwirkt. Delivery Hero darf erst einmal nicht mehr behaupten: "Delivery Hero nimmt in Deutschland die Position Nr. 1 ein". Delivery Hero hofft auf 996 Millionen Euro Geldsegen. Über 250 Millionen Euro könnte dabei Rocket Internet einnehmen. Rocket Internet hält rund 35 Prozent an Delivery Hero. Der tiefrote Lieferdienst wird zum IPO insgesamt mit 4,4 Milliarden Euro bewertet. Die Nachfrage nach der Aktie, die über



dm testet einen kostenlosen Click & Collect-Service: Die Drogeriemarkt-Kette dm testet einen kostenlosen Click & Collect-Service in seinen Märkten, weiß die Die Drogeriemarkt-Kette dm testet einen kostenlosen Click & Collect-Service in seinen Märkten, weiß die Lebensmittel Zeitung . Bislang galten bei dm für die Filialabholung die gleichen Konditionen wie beim Versand nach Hause: Versandgebühr: 4,95 Euro. Die Folge: Die Click & Collect-Kunden blieben aus. Kein Wunder: Derlei würde ich als Kunde auch nicht einsehen. Fatal: Hybride Kunden sind in der Regel deutlich treuer und kauffreudiger.

Klingel-Gruppe gibt Creatrade Asyl:

Die insolvente Creatrade Holding (Conleys, Impressionen) dockt im Restehafen der Klingel-Gruppe (K – Mail Order GmbH & Co. KG) an.

Frische Millionen für mercateo:

BIP Investment Partners investiert einen zweistelligen Millionenbetrag in mercateo. Die Münchner B2B-Beschaffungsplattform erwirtschaftete 2016 einen Umsatz von 228 Millionen Euro. Das meldet Deutsche Startups

Amazon-Roboter laufen sich warm:

Amazon läuft sich mit seinem ersten Logistikstandort für Hamburg und Norddeutschland warm. Im Herbst soll es in Winsen an der Luhe richtig losgehen. Als erster Hub in Deutschland wird der Standort mit Robotik-Technologie ausgestattet.

Edeka vernetzt Kaufleute und Start-ups:





Metro zentralisiert Logistik: Der Immobilienkonzern Goodman realisiert in Marl bis Anfang 2018 ein 235.000 m² umfassendes Logistikzentrum für die Metro Group. Die will die Hallen für Real und Metro Cash & Carry nutzen und beide dort zentralisieren.

Mit der Plattform Foodstarter will Edeka Kaufleute motivieren, Produkten aus der Start-up-Szene Platz in den Regalen einzuräumen. Den selbstständigen Händlern können junge Unternehmer Produkte andienen, ohne umständliche Wege über den Zentraleinkauf gehen zu müssen.

INTERNATIONAL

Digitale Aufholjagd bei H&M:





Alibaba baut eigenen Echo: Online-Riese Alibaba bastelt für den Heimatmarkt an einem eigenen digitalen Assistenten nach dem Vorbild von Amazon Echo, weiß The Information Die Modekette H&M will die Umsätze im Internet im kommenden Jahr 25 Prozent steigern. Derzeit macht das Onlinegeschäft je nach Land bereits 25 bis 30 Prozent aus. Helfen sollen beim Wachstum mehr Lieferoptionen, mehr Zahlungsmöglichkeiten, ein größeres Sortiment, Personalisierung und mehr Vernetzung zwischen Webshop und Filiale, heißt es im Report (pdf) zum zweiten Quartal.

TRENDS & FAKTEN

AllyouneedFresh macht den Mülleimer smart und vernetzt:

AllyouneedFresh und Wesco arbeiten jetzt an der Serienproduktion des intelligenten Mülleimers. Ein integrierter Scanner liest die Bar-Codes von Verpackungen vor dem Wegwerfen und schickt dann eine neue Bestellung an den AllyouneedFresh Warenkorb.

Samsonite verbietet Händlern Amazon: Der Kofferhersteller Samsonite verbietet seinen Händlern die Nutzung von Online-Marktplätzen wie Amazon oder Ebay, meldet die Lebensmittel Zeitung. Das ist zumindest etwas voreilig. Beim Europäischen Gerichtshof (EuGH) steht noch das Grundsatzurteil über Online-Plattformverbote im Fall Coty aus.

