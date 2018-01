Liebe Leserin, lieber Leser, ein frohes neues Jahr! Was die Zukunft bringt? Unklar. Hoffentlich zuverlässigere Lieferdienste. Zur Entspannung gegen manchen Branchenfrust helfen Videos mit Pleiten und Pannen aus aller Welt, die man leicht bei Twitter findet. Suchen Sie mal nach Videos zu "Delivery fail" oder "Package theft". Guten Morgen.

Das Finanzamt greift jetzt offenbar bei den China-Händlern auf Amazon durch. Viele große chinesische Händler auf Amazon.de seien suspendiert worden, heißt es bei Wortfilter . Eine Nachricht von Amazon an die Händler deute an, dass das deutsche Finanzamt Drittland-Händler im Visier hat, die die Anforderungen der deutschen Umsatz-Steuer nicht erfüllen. Die Händler wurden von Amazon vorerst suspendiert, ihr FBA-Lagerbestand und ihr Amazon Payments-Guthaben wurden beschlagnahmt. Lesen Sie dazu auch: "Amazon hat eine Achillesferse - China"

Tiny Homes sind unter anderem in den USA gerade ein großer Trend. Kleinsthäuser, die mit 15 Quadratmeter Wohnfläche auskommen. Jetzt gibt es diese als F ertighäuser auch via Amazon . Geliefert wird an die - nun ja - Haustür.