Liebe Leserin, lieber Leser, würden Sie den Paketboten in Ihrer Abwesenheit in die Wohnung lassen? Ja, und zwar gerne, sobald Kunden das einmal ausprobiert haben. Das behauptet zumindest das Start-up August, das vernetzte Türschlösser herstellt, bei Fast Company. Die Smart-Home-Schlösser könnten auch den Paketboten den Zugang zur Wohnung ermöglichen. Lieferdienst dürften das großartig finden. Jetzt müsste man noch den Kunden an den (zunächst eher gruseligen) Gedanken gewöhnen.

Hacker attackieren DHL, Hermes und eBay:

Eine Erpressergruppe feuert mit DDoS-Attacken auf DHL, Hermes und eBay, legte damit in den vergangenen Tagen die Webseiten teilweise lahm, berichtet t3n . Bei den „Distributed Denial of Service“-Attacken werden Webshops und Onlineservices mit manipulierten Anfragen sozusagen bombardiert. Die Folge: Die Leitung ist verstopft, der Datenverkehr in beide Richtungen blockiert, der Webshop bricht zusammen. Hinter den Angriffen stehen statt legitimer Anfragen potentieller Kunden gekaperte Rechner, die in sogenannten Botnetzen zu mehreren Tausenden zusammengeschaltet werden. etailment erklärt, wie sich Onlinehändler gegen Hacker schützen.

Zooplus rechnet mit Milliarde:

Zooplus steigert sich im ersten Quartal 2017 nach vorläufigen Zahlen um 24 Prozent aus 257 Millionen Euro. Für das Gesamtjahr erwartet Zooplus 1,12 Milliarden Euro Umsatz.

Hermes im Plus:

Hermes steigerte den Umsatz im vergangenen Jahr um mehr als 7 Prozent auf 2,64 Milliarden Euro und lieferte 640 Millionen Sendungen an private Endkunden aus.

Neue Eigenmarke für Windeln.de:



Windeln.de, dem die Wirtschaftswoche gerade noch "Baby-Blues statt Börsenglück" attestiert hat, erweitert seine Eigenmarken-Range mit dem Launch der Marke „Avani“.

INTERNATIONAL

Neuer mobiler Shop für Body Shop:

Während der Konsumgüterkonzern L'Oreal Gebote für seine britische Tochter Body Shop sortiert, hat die Beauty-Kette erst einmal eine neue mobile Shopping-Plattform in mehreren Ländern (auch in Deutschland) gestartet, schreibt Internet Retailing . Über die kann man auch Beratungstermine im Laden buchen. Click & Collect soll im Laufe des Jahres folgen. Laut Body Shop sorgen mobile Kunden für 52 Prozent des Traffics im Webshop.

Debenhams baut um:



TRENDS & FAKTEN Der britische Warenhauskonzern Debenhams will mit weniger Läden und mehr E-Commerce aus dem Tal kommen. CEO Sergio Bucher, er kam im Oktober 2016 von Amazon Fashion Europe, will derweil die Läden mit Salons, Bars, Social Media-Stationen und anderen soziale Treffpunkten aufwerten, schreibt die TextilWirtschaft

AppleWatch ohne Amazon und eBay:

Plattform-Eifersucht oder Erfolglosigkeit? Amazon und eBay ziehen sich von der AppleWatch zurück, meldet Heise

Mercedes vernetzt Autos: Mercedes-Benz vernetzt seine neuen Modelle mit Amazon Echo und Google Home. Damit kann man dann schon vom Wohnzimmer aus Türen öffnen oder die Navi programmieren, berichtet The Verge

Ausbildung im E-Commerce:

Im August 2018 startet ein neuer Ausbildungsgang zum Kaufmann/-frau im E-Commerce. Neben Branchenverbänden gehört auch die Otto Group zu den Initiatoren des neuen Ausbildungsgangs. Dort kann man sich jetzt schon bewerben.

