Liebe Leserin, lieber Leser, es ist beinahe ein Sinnbild für die Zeitenwende einer Branche. Zalando zieht laut TextilWirtschaft in Berlin in eine ehemaligen Kaufhof-Filiale am Berliner Ostbahnhof ein. Das Gebäude wird zu einem Bürohaus umgebaut. Wo in der Branche noch Umbauten anstehen, erfahren Sie hier.

Lieferando kassiert per Bitcoin:

Der Lieferdienst Lieferando führt in über 11.000 Restaurants die Bezahlung per Bitcoin ein. Das kann man als positives Signal für die Kryptowährung lesen, oder als muntere PR-Nummer. Gut zu wissen: Eine durchschnittliche Pizza kostet rund 0,003 Bitcoins. Die enormen Wechselkurs-Schwankungen nicht mitgerechnet. Und wer Bitcoin hat, der wird damit wohl kaum shoppen, sondern eher weiter auf steigende Kurse spekulieren. Dann reichts bald für eine ganze Pizzeria.

Lesara feiert die Schnäppchenfinder im TV:

Discount-Online-Shop Lesara trommelt im Sparten-TV mit einem neuen Spot (Agentur david+martin) für seine Angebote und zeigt dabei, wie man aus kampfbereiten, durchtrainierten Amazonen einfach smarte und zufriedene Schnäppchenfinder macht.

Rekordsumme für Deutsche Start-ups:

Deutsche Start-ups haben in der ersten Jahreshälfte 2,16 Milliarden Euro bei Investoren eingesammelt, mehr als doppelt so viel wie in den ersten sechs Monaten 2016. Zu den großen Profiteuren zählte dabei Delivery Hero mit 387 Millionen Euro. Die Zahlen nennt eine Studie (pdf) der Beratungsgesellschaft EY.

Run auf Apotheken-Aktie: Der Run auf die Aktien der schweizerischen Versandapotheke Zur Rose, hierzulande unter dem Namen DocMorris bekannt, war zum IPO groß. Die Aktie, mehrfach überzeichnet, stieg zum Börsendebüt teilweise um 12 Prozent über den Ausgabepreis.

Das hippe Berliner Start-up Soundcloud kündigt 173 Mitarbeitern. Damit müssen fast die Hälfte der Mitarbeiter des Streaming-Dienstes gehen. Soundcloud , das als Übernahmekandidat gilt, aber bislang keinen Abnehmer fand, will seine operativen Aktivitäten in Berlin und New York bündeln.

INTERNATIONAL

QVC kauft Rivalen komplett:

QVC-Eigner Liberty Interactive Corp kauft sich mit weiteren 62 Prozent beim Rivalen HSN und besitzt Home Shopping Network dann komplett. Bislang hielt Liberty 38 Prozent. Der Deal wird mit rund 2 Milliarden Dollar bewertet.

Amazon eröffnet neuen Pickup-Store:

Amazon eröffnet einen weiteren Pickup-Store. Diesmal in Chicago. Der Shop soll auch Retouren annehmen, schreibt die Chicago Tribune

Amazon könnte an seinem Schnäppchentag Prime Day eine Milliarde Dollar einnehmen. Das schätzen laut Business Insider Analysten von JP Morgan.

Aus dem Kindle-Book wird das "Digital Book":

Amazon nennt seine "Kindle-Ausgabe" der E-Books künftig "Digital Book", zumindest schon mal auf Amazon.com. Amazon wolle so klar machen, schreibt Lesen.net , dass bei Amazon.com gekaufte E-Books auch im Web-Browser oder mittels Lese-Apps auf Smartphones und Tablets beliebiger Herkunft lesbar sind - wenn sie keinen Kopierschutz haben.

Händler wollen mehr investieren:

Der Branchenverband bevh sieht die Investitionsbereitschaft der Online- und Versandhändler bei einem neuen Rekordwert. Insbesondere nehmen Investitionen für Innovationen und zur Kapazitätserweiterung deutlich zu.

Tausche Daten gegen Personalisierung:





Tausche Daten gegen Personalisierung:

Für personalisierte Produkte würden viele Deutsche ihre Daten hergeben. Laut der QVC Zukunftsstudie Handel 2036 ist für 74 Prozent der Befragten der wichtigste Faktor beim Einkaufen, dass die Produkte genau ihren Wünschen und Bedürfnissen entsprechen - von der Farbe bis zum Körpermaß. 49 Prozent der Männer stimmen laut der Zukunftsstudie diesem Statement zu: "Für Produkte, die zu 100 Prozent zu mir passen, bin ich auch bereit, meine Daten herzugeben". Bei den Frauen sind es 33 Prozent.

Mobile Conversion nimmt ab:

Alarmierende Zahlen hält die Studie Adobe Digital Insights „Best of the Best Europe 2016" bereit. Zwar wächst die Nutzung mobiler Websites in Deutschland massiv (+51 Prozent gegenüber dem Vorjahr), doch der Anteil der deutschen Mobile-Nutzer, die auf einer Seite verweilen und mit ihr interagieren, nimmt deutlich ab. Schlimmer noch für Händler: Die Smartphone Conversion nimmt um 1 Prozent ab und liegt unter dem europäischen Durchschnitt.

Zahl des Tages:

Deutsche Kunden wünschen sich beim Onlinekauf die Vorteile des stationären Shoppings. So plädieren beispielsweise 43 Prozent der Befragten in einer Umfrage von Coremedia für eine virtuelle Umkleidekabine. Auf Platz zwei der wichtigsten Features von Onlineshops folgen für 37 Prozent der Verbraucher gute und realitätsnahe Produktbilder - am besten mit 360 Grad-Produktansicht und Zoom

