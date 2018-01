Liebe Leserin, lieber Leser, schon 2013 war Chronext, Online-Portal für Edel-Uhren, für etailment eines der Start-ups, das man sich notieren muss. Inzwischen schauen die Gründer mit frischem Geld nach Asien und USA. Nur ein Beispiel, wie sehr inzwischen auch Luxus im Web boomt. Eine der vielen Branchen, von denen manch einer einst dachte: Das kann man im Internet nicht verkaufen. Doch in der digitalen Welt gehen die Uhren nun einmal anders.

Amazon muss sich und seine Autovervollständigungs-Funktion am 15. Januar vor dem Bundesgerichtshof erklären. Gofit, Hersteller einer Fußreflexzonenmassagematte klagt gegen die Nutzung des Suchbegriffs „Gofit“ in der Auto-Complete-Funktion. Ortlieb, Hersteller von wasserdichten Sport- und Freizeittaschen klagt ebenfalls gegen die Verwendung des eigenen Markennamens. Grund: Beide Hersteller sind nicht auf Amazon. Der Online-Riese schickt Kunden dann mit dem Suchbegriff zu anderen Produkten. Die Geschichte der Irreführung des Verbrauchers und die möglichen Folgen des Urteils beschreibt t3n

Luxus-Anbieter Mytheresa wächst unter dem Dach von Neiman Marcus im Geschäftsjahr 2016/17 auf 245 Millionen Euro. Das Plus von 34 Prozent verdankt der Münchener Onlinehändler auch einem insgesamt gestiegenen Interesse an Luxus im Web, aber nach eigenen Angaben auch "der Produkt-Selektion, ausgezeichnetem Kundenservice und exklusiven Kollaborationen."

Ab 13.01.2018 dürfen Händler für besonders gängige bargeldlose Zahlungsmittel (Überweisung, Lastschrift, paypal, Visa und Mastercard) keine zusätzlichen Entgelte mehr verlangen. Bislang war der Handel nur verpflichtet, mindestens eine kostenfreie und für den Verbraucher erreichbare Zahlungsmöglichkeit zur Verfügung zu stellen.Brille24 übernimmt den Online-Händler Lensspirit zu dem auch Linsenquelle (mit über 500.000 Kunden) gehört. Mit dem Kontaktlinsenanbieter erhöht der Oldenburger Optiker den Druck auf Fielmann.Der Erotikversand Orion hat laut "Wiwo" Interesse am insolventen Beate-Uhse-Konzern. Auch Orion steht aber insgesamt nicht so sexy da.

Mehr als 300.000 kleine und mittelständische Unternehmen feiert Amazon per Pressemitteilung auf seinem US- Marktplatz. Wäre ein schönes Signal, wenn man nur nicht das Gefühl hätte, auf dem Marktplatz würde es gerade durch seine Prozesse irrlichtern.

Drei Viertel (72 Prozent) aller Deutschen kaufen Produkte oder Dienstleistungen im Netz. 56 Prozent der 18- bis 29-Jährigen kaufen mindestens einmal im Monat online ein. Jeder Vierte in dieser Altersgruppe sogar mindestens einmal in der Woche. Doch auch ältere Menschen entpuppen sich als Online-Käufer. So bestellt jeder Dritte in der Gruppe der 50- bis 69-Jährigen mindestens einmal im Monat im Internet. Die Zahlen nennt ein e Studie von Kantar TNS für Otto