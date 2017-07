Liebe Leserin, lieber Leser, alle wollen unsere Daten. Roomba, Hersteller der Staubsaugerroboter, lässt nun mit der Idee aufhorchen, beim Saugen Karten der Wohnung anzufertigen und die Daten dann meistbietend zu verkaufen. Beispielsweise an Möbelhersteller. Vielleicht ist ja noch Platz für eine Kommode. Amazon würde sich dagegen gerne per Drohne einen besseren Daten-Überblick verschaffen. Auch sonst sind die Nachrichten heute reichlich zahlengetrieben.

Marktplatzverbote zulässig:

Bittere Nachricht für viele Marktplatzhändler: Hersteller dürfen Händlern den Verkauf über Amazon & Co. verbieten: Der Generalanwalt des Europäischen Gerichtshofs (EuGH) erklärte ( pdf ) in einer Stellungnahme, ein Anbieter von Luxusartikeln könne seinen autorisierten Einzelhändlern untersagen, seine Produkte über Plattformen Dritter zu verkaufen. Konkret geht es dabei darum, ob der Kosmetikriese Coty seinen Händlern bestimmte Vertriebsplattformen untersagen kann, wenn die nicht zum Markenimage passen. Der Europäische Gerichtshof folgt in der Regel den Empfehlungen des Generalanwalts.

Zalando setzt auf Premium-Mode:

Zalando hübscht sein Sortiment weiter mit Premium-Mode auf, schreibt die TextilWirtschaft . Muss der Händler auch, hier hat Zalando streckenweise noch Nachholbedarf gegen über der Online-Konkurrenz der stationären Modeketten und kann vor allem gegenüber Amazon punkten, das im Premium-Segment vorerst eher schwach bestückt ist.

Kreditversicherer senkt Kaufhof-Rating:

Böse Überraschung für den Kaufhof: Der Kreditversicherer Euler Hermes hat nach Informationen der TextilWirtschaft das Rating für die Handelskette gesenkt und will nur noch für 20 bis 25 Prozent des bisherigen Lieferumfangs geradestehen. Für Lieferanten wird es damit riskanter, die Kaufhauskette zu beliefern, falls Forderungen nicht beglichen werden.

Media-Saturn kauft sich beim Rivalen Fnac Darty ein:

Ceconomy, das ist der neue Name des Metro-Elektronikhändlers Media-Saturn, steigt beim französischem Rivalen Fnac Darty ein. Für 452 Millionen Euro holt man sich eine rund 24-prozentige Beteiligung.

Thalia holt Digitalexpertin:





McDonalds wirbt mit Boateng für Lieferservice:

Thalia verpflichtet die Digitalexpertin Birgit Hagmann. Sie soll das Omnichannel-Geschäft vorantreiben, heißt es im Börsenblatt . Hamann war zuletzt in der Geschäftsleitung von tolino media. Zuvor arbeitete sie in verschiedenen Positionen bei Amazon.

McDonalds wirbt in einer Webserie bei YouTube für seinen Lieferservice. Prominenter Star der Clips ist Fußball-Nationalspieler Jérôme Boateng. W&V stellt die Kampagne vor. Der Service McDelivery.de soll bis zum Jahresende über mindestens 200 McDonald's-Filialen möglich sein

Shop Apotheke Europe hat noch Schnupfen:



Shop Apotheke Europe hat den Konzernumsatz in den ersten sechs Monaten des laufenden Geschäftsjahres um 54 Prozent auf 127 Millionen Euro gesteigert. Die OTC-Online Apotheke ist aber nicht so richtig gesund. Das EBITDA erreicht –4,4 Millionen Euro, nach –3,4 Millionen Euro im ersten Halbjahr 2016. Im umsatzstärksten Segment Germany verzeichnete die Apotheke in den ersten sechs Monaten 2017 aber ein profitables Wachstum um 31 Prozent gegenüber dem entsprechenden Vorjahreszeitraum. Das EBITDA hat sich hier mit 2,8 Millionen Euro mehr als verdoppelt.

INTERNATIONAL

eBay macht Suche per Bild kinderleicht:





Amazon-Drohnen sollen Daten sammeln: Amazon möchte seine Drohnen nutzen, um mehr über seine Kunden zu erfahren. Beim Überflug über Haus und Hof sollen die Drohnen Daten sammeln und das Gesehene dann nutzen, um dem Kunden bessere Vorschläge für Produkte zu machen. Das steht etwas verklausuliert in einem Patent, von dem In den USA hat eBay gerade mit „Image Search“ und „Find it on eBay“ zwei interessante neue Feature angekündigt, die die Suche ab Herbst leichter machen. Mit „Image Search“ können Smartphone-Nutzern ein Bild hochladen und es dann in die eBay-Suche einfügen. Das System macht dazu dann passende Vorschläge. Mit „Find it on eBay“ können Nutzer Fotos auf einer beliebigen mobilen Webseite auswählen und innerhalb der eBay-App entsprechende Suchvorschläge erhalten.Amazon möchte seine Drohnen nutzen, um mehr über seine Kunden zu erfahren. Beim Überflug über Haus und Hof sollen die Drohnen Daten sammeln und das Gesehene dann nutzen, um dem Kunden bessere Vorschläge für Produkte zu machen. Das steht etwas verklausuliert in einem Patent, von dem Business Insider berichtet.

Walmart bietet “Easy Reorder”:



TRENDS & FAKTEN Walmart bietet seinen Kunden mit der Funktion “Easy Reorder” nun US-weit die Chance, bereits eingekaufte Produkte nachzubestellen. Das klappt im Webshop, natürlich, aber auch mit den Einkäufen im Laden.

Facebook wächst deutlich:

Facebook wächst unaufhaltsam und erwirtschaftete im zweiten Quartal 2017 9,32 Milliarden Dollar Umsatz. Das sind 44,2 Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum. Auf der Haben-Seite steigt der Nettogewinn auf 3,89 Milliarden Dollar. Das Handelsblatt nennt weitere Zahlen.

Paypal legt ordentlich zu:

Paypal steigerte die Erlöse im zweiten Quartal um über 18 Prozent auf 3,1 Milliarden Dollar. Der Überschuss legte um 27 Prozent auf 411 Millionen Dollar zu. Weitere Zahlen hat Finanzen.net

