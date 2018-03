Liebe Leserin, lieber Leser, Amazon möchte bekanntlich in jeden Lebensbereich vordringen. In den USA kann man daher tatsächlich auch Häuser kaufen. Noch sind es eher fertige Ferienhäuser aus Holz und Mini-Häuser in Container-Bauweise, die ein Anbieter laut Forbes bei Amazon vertreibt. Aber in ein paar Jahren lassen wir uns vielleicht das vollmöblierte Fertighaus liefern - natürlich mit vorinstalliertem Alexa.

Picnic kommt nach Deutschland:

Der niederländische Online-Supermarkt Picnic kommt im April nach Deutschland. In Nordrhein-Westfalen läuft bereits seit Oktober ein Test unter dem Namen Sprinter Supermarkt, schreibt der Supermarkt-Blog . Ab Mitte April will Picnic offiziell unter eigenem Namen starten und dürfte dann unter anderem der Kölner Rewe mit Ein-Stunden-Zeitfenster, kostenloser Zustellung ab 25 Euro Mindestbestellwert und der Renaissance des Milchmanns Sorgen bereiten. Los gehen soll es in Düsseldorf und im grenznahen Raum. Die Herzen der Niederländer hat Picnic übrigens im Sturm erobert. Man sollte mit ähnlichem hierzulande rechnen - bundesweite Expansion inklusive. Picnic dürfte dabei für Partnerschaften durchaus offen sein. Köln ist ja beispielsweise nicht weit.

Home24 vor Börsengang:

, dort besitzt man 43 Prozent der Anteile des Onlinemöbelversenders, drängt man offenbar auf einen IPO. Man braucht dringend mal wieder einer Erfolgsstory. Home24 will an diese Börse. Diesmal aber wirklich. Binnen der kommenden Monate soll es so weit sein. Die Bewertung könnte bei 500 bis 600 Millionen Euro liegen. Vor allem Rocket Internet besitzt man 43 Prozent der Anteile des Onlinemöbelversenders, drängt man offenbar auf einen IPO. Man braucht dringend mal wieder einer Erfolgsstory.

Schuhe24 peilt 100 Millionen Euro an:

Die Online-Plattform Schuhe24 will ihren Umsatz bis 2021 auf 100 Millionen Euro steigern. Das ist ehrgeizig. Der Umsatz müsste sich dann nämlich etwas mehr als verdoppeln. Helfen sollen unter anderen Kooperationen mit Herstellern und Internationalisierung

Welche sind die 4 wichtigsten Schritte auf dem Weg zu einer effektiven App-Strategie im Einzelhandel?: Die immer stärkere Nutzung von Smartphones wirkt sich weiterhin auf den Einzelhandel aus. Die Zahl der Sitzungen in Shopping-Apps hat sich in vielen europäischen Ländern mehr als verdoppelt. Entsprechend stellt das Smartphone inzwischen die beste Möglichkeit für Einzelhändler dar, ihren Umsatz zu steigern und die Markentreue zu fördern.

INTERNATIONAL

Amazon holt Gesundheitsexperten:

Amazon präpariert sich weiter für den Einstieg in die Gesundheitsbranche. Jetzt wurde ein ehemaliger Top-Experte der FDA an Bord geholt. Die Food and Drug Administration ist die Lebensmittelüberwachungs- und Arzneimittelbehörde der USA. Taha Kass-Hout könnte Amazon unter anderem helfen, Regularien besser zu überwinden.

Frisches Geld für Made.com:

Made.com,

TRENDS & FAKTEN selbsternannter Ikea-Rivale , hat in einer Finanzierungsrunde 40 Millionen Pfund unter anderem bei Partech Ventures, Level Equity und Eight Roads Ventures eingesammelt. 2017 machte Made 127 Millionen Pfund Umsatz.

Lesetipp des Tages::

Spannende zahlengetränkte Analyse , welche Model-Label, wie viele Klamotten Amazon bereits verkauft und welchen Stand die Eigenmarken im Fashion-Segment haben.

Zahl des Tages:

44 Prozent aller E-Commerce-Ausgaben in den USA landeten 2017 bei Amazon, sagt CB Insights in einer lesenswerten Analyse

Beliebtester Beitrag am Vortag:

Dodenhof ist Norddeutschlands größtes Shopping-Center. Dort hat man die Wende zur digitalen Transformation eher spät eingeleitet. Doch dafür rüstet sich das Einzelhandelsunternehmen nun mit umso mehr Akribie für die Zukunft und schwört dabei auf ganz bestimmte Elemente und Prozesse. Welche sind das?

Schon gewusst? OR - den Podcast von etailment - gibt es auch bei Spotify und Soundcloud - kostenlos. Unser Tipp: Den Podcast abonnieren und keine Folge verpassen.

