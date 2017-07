Liebe Leserin, lieber Leser, Amazon hat mit dem Prime Day einmal mehr Rekorde in Serie gebrochen. Manch einem hilft da nur noch Sarkasmus. Auf Twitter macht zeitgleich dieser Witz die Runde: "Ist Amazon in deinem Markt? => Verkaufe / Könnte Amazon in deinen Markt eintreten? => Verkaufe / Amazon hat kein Interesse an deinem Markt? => Schreckliches Geschäft; Verkaufe". Aber der Rekordtag muss Wettbewerbern nicht nur wegen der Umsatzzahlen Sorgen machen.

Diesen Artikel teilen Facebook

Twitter

LinkedIn

Xing

WhatsApp

Email

Neue Rekordzahlen beim Amazon Prime Day:

Eigentlich möchte man es als Wettbewerber vermutlich gar nicht so genau wissen. Der Amazon Prime Day spielt in seiner ganz eigenen Liga. Mit einem Umsatzplus von 60 Prozent gegenüber dem Vorjahres-Event schlägt er all jemals dagewesenen Schnäppchen-Events und bewegt rund 2,9 Milliarden Dollar. Am besten hat sich weltweit der Echo Dot verkauft. Dass sich Amazon auf diese Weise weiter in den Haushalten einnistet, muss dem Wettbewerb vielleicht am meisten Sorgen machen. Jenseits von Technik hat Amazon übrigens auch im Modesegment deutlich mehr Ware bewegt als bei früheren Schnäppchentagen.

Metro gibts ab heute doppelt:

Die Metro Gruppe spaltet sich nun endgültig auf in Lebensmittel- und Elektrohändler. Hier Media-Markt und Saturn unter dem Namen Ceconomy, dort Metro mit den Metro-Großmärkten und Real. Heute gehen die Aktien der Unternehmen an die Börse.

Paypal kassiert bei Apple und Shell: Wichtiger Meilenstein für Paypal. Im iTunes-Store kann man nun auch mit Wichtiger Meilenstein für Paypal. Im iTunes-Store kann man nun auch mit Paypal zahlen. Und auch stationär fasst Paypal weiter Fuß. An Shell-Tankstellen in Berlin und Hamburg kann man nun mit Paypal über die Bezahlfunktion in der Shell-App bezahlen. Der deutschlandweite Rollout von SmartPay soll noch im vierten Quartal 2017 folgen.

Pippa & Jean wächst mit "Tupperware"-Partys:



Es muss nicht immer Performance Marketing sein. Das Modelabel Pippa & Jean hat fast 1300 Prozent Umsatzwachstum binnen drei Jahren vor allem mit Direktvertriebs-Partys à la Tupperware geschafft. Mitgründerin, Geschäftsführerin und Creative Director Annette Albrecht-Wetzel erklärt im neuen OMR Podcast , wie das Geschäftsmodell funktioniert.

INTERNATIONAL

Alibaba baut Shop ala Amazon Go:

Alibaba experimentiert mit einem Convenience Store, der an den Supermarkt Amazon Go erinnert und ohne Personal auskommt ( Video ). Kassiert wird im Tao Cafe in der App, der Kunde mit allerlei Technik auf Schritt und Tritt überwacht. Caixin erklärt Details.

Werbung im Messenger:

Was macht man mit einem Dienst, der so weit gediegen ist, dass der Nutzer nicht mehr ohne kann: Man baut Werbung ein. Folglich gibt es die nun auch im Facebook Messenger

Chatbot für Lippenstift von Estee Lauder:

Snapchat im Sinkflug:

Morgan Stanley brachte die Aktien der Snapchat-Mutter Snap noch mit an die Börse. Jetzt findet Morgan Stanley die Aktie grad nicht chic, senkt das Kursziel. Folge: Die Aktie stürzt ab. Das Manager-Magazin zeichnet den Absturz nach.

Mittelstand glaubt an die Blockchain:

Nicht nur Handelsriesen denken über den Einsatz der Technologie Blockchain bei Transaktionen und Prozessen nach. Laut einer Umfrage den Marktforschungs- und Beratungsinstituts YouGov glauben auch 44 Prozent der Mittelständler an die Blockchain. 9 Prozent der befragten Unternehmen plant bereits konkret den Einsatz einer Blockchain im eigenen Unternehmen. 17 Prozent der Befragten denken immerhin über den Einsatz in ihrem Unternehmen nach. 3 Prozent der Mittelständler nutzt die Blockchain bereits. Etailment erklärt die Technik und ihre Folgen.

Zahl des Tages:

Laut der Studie „Internationalizing Your Brand in 2017“ der Agentur Worldwide Business Research Digital im Auftrag von Arvato plant rund ein Drittel der führenden US-amerikanischen E-Commerce-Händler in den kommenden vier Jahren den Markteintritt in Deutschland.

Beliebtester Beitrag am Vortag: