Liebe Leserin, lieber Leser, „Privat bin ich Mitglied bei Amazon Prime". So betitelt das Handelsblatt ein Interview mit Alexander Otto, Chef von Europas größtem Shopping-Mall-Betreiber ECE. Der jüngste Sohn des Hamburger Versandhausgründers Werner Otto hat also ein eher entspanntes Verhältnis zum Wettbewerber, kann sich sogar Kooperationen vorstellen. Andere agieren da derzeit eher nervös und allergisch auf den Konkurrenten aus Seattle.

Amazon Prime Day am 11.Juli:





Amazon wird seinen nächsten "Prime Day" am 11.Juli über die Bühne bringen. Damit lag etailment mit seinem Tipp für das Datum des globaler Schnäppchen-Tags goldrichtig. Diesmal soll es in den USA auch spezielle Angebote exklusiv via Alexa geben. Prime-Mitglieder haben hierzulande bereits am 10. Juli ab 18 Uhr Zugriff auf Angebote aus nahezu allen Kategorien.

Real gibt Gesichtserkennung auf:

Gesichtserkennung ist den Kunden unheimlich. Das hat gerade eine Studie von RichRelevance herausgefunden. Real stellte das ohne Studie fest. Nach dem medialen Kesseltreiben, weil Real seinen Kunden auf Monitoren an der Kasse per Gesichtserkennung testweise passende Werbung ausspielte, wird der Pilot nun beendet . Wichtigstes Learning: Neue Techologien sollte man nie ohne klare Erklärungen und klare Vorteile für den Kunden ausprobieren. Ein bisschen Werbung ist es nicht.

Rewe beliefert VIPs kostenlos:

Payback-Punkte extra, Gutscheine, Gutscheine und noch mehr Gutscheine. Gegen Amazon Fresh ist das alles nicht so der Brülller. Jetzt versucht die Rewe ein bisschen Prime-Atmosphäre für seinen Online-Shop zu schaffen. Testweise gibt es für Kunden in Köln und Berlin eine "Lieferflat VIP" für den Online-Einkauf ohne Liefergebühren, meldet die Rheinische Post . Die wenigen "VIPs" für den Test sind mehr oder weniger "handverlesen".

Rocket Internet verdient prächtig an Lazada-Verkauf:

Rocket Internet verkauft seine verbleibenden 8,8 Prozent an Lazada an Alibaba. Der hierzulande eher kaum beachtete Zalando-Klon in Südostasien war ein lohnendes Geschäft. 276 Millionen Dollar gab es für den Marktplatz. Rocket hätte damit sein investiertes Kapital verzwanzigfacht. Alibaba hält nun 83 Prozent an Lazada, dass mit über 3 Milliarden Dollar bewertet wird.

ProSiebenSat.1 sortiert aus:

ProSiebenSat.1 verkauft 16 seiner Media-for-Equity-Beteiligungen. Darunter Babymarkt, Springlane, Auxmoney, KüchenQuelle/Kiveda. Damit hat die Sendergruppe gleich doppelt verdient. Schließlich sieht das Media-for-Equity-Modell, dass ein Teil der Unternehmensteile gegen Werbeblöcke eingetauscht wird. Crosslantic Capital, hinter dem der US-Investor Lexington steht, kauft das Paket für einen mittleren zweistelligen Millionen-Betrag. SevenVentures bleibt mit knapp 25 Prozent als strategischer Medienpartner an Bord.

Viral-Erfolg für About You:

Individualität seiner Kunden und macht das so überzeugend, dass der Spot allein auf Facebook inzwischen über 3,8 Millionen Views erreicht hat. Das tröstet über die eher schwachen rund 60.000 Views bei YouTube hinweg. Geholfen hat bei It's ABOUT YOU". Geholfen hat aber auch, dass keine Marken, kein Shop-Image und auch sonst keine Markenbotschaft abgefeiert wird (Agentur: Gerlachhartog Markenkommunikation ). "Nur eine Null hat keine Ecken und Kanten" heißt es in einem Viral-Spot von Ottos Mode-Hoffnung About You. Mit dem Clip feiert der Händler dieund macht das so überzeugend, dass der Spot allein auf Facebook inzwischen über 3,8 Millionen Views erreicht hat. Das tröstet über die eher schwachen rund 60.000 Views bei YouTube hinweg. Geholfen hat bei Facebook sicher die Mechanik: "Markiere die Person, mit der Du immer Du selbst sein kannst.

Baumarkt vermittelt Handwerker:

Die Schweizer Baumarkt-Kette Jumbo vermittelt neuerdings private Hilfskräfte für Heimwerker- und Gartenarbeiten. Möglich wird dies dank einer Kooperation mit der französischen Dienstleisterplattform Needelp. Jumbio hatt sich dort Ende 2016 mit einer Minderheitsbeteiligung eingebracht. Details schildert die Handelszeitung.

Marc O'Polo kooperiert mit Zalando:



Zalando holt eine weitere prominente Marke im Rahmen seiner "Integrated Commerce" -Initiative ins Boot. Marc O'Polo in der Berliner Friedrichstraße verschickt im Rahmen eines Pilotprojeks einzelne Produkte der Marke, die über Zalando online bestellt werden, direkt vom Store aus an die Kunden. Dies bestätigte eine Sprecherin des Onlinehändlers gegenüber der TextilWirtschaft . Derzeit beteiligen sich rund 70 stationäre Partner an dem Projekt.

INTERNATIONAL

Walmart heizt Krieg gegen Amazon an:

Walmart geht offenbar mächtig die Düse nach dem Amazon Whole Foods kaufen will. Nun droht Walmart Transporteuren in den USA, die auch für Amazon fahren, diese nicht weiter zu engagieren. Das meldet Zerohedge . Zuvor hatte Walmart bereits Technik-Dienstleistern gedroht. Wer mit dem Handelsriesen ins Geschäft kommen wolle, solle gefälligst Daten nicht in der Amazon-Cloud aufheben.

Ocado testet autonome Lieferung:

Ocado testet in Großbritannienen autonom fahrende Transportwagen. Allerdings nicht die rollenden Bollerwagen 2.0 von Starship. Stattdessen rollt ein Oxbotica/Ocado CargoPod durch die Stadt, meldet der Guardian . In den CargoPod , der wie ein Fiat Multipla aus den 60er Jahren wirkt, passen gleich mehrere Lieferungen und ein Fahrer als Aufpasser und Paketbote.

Tesco testet 1-Stunden-Lieferung:

Tesco will in Großbritannien künftig die Lieferung binnen Stundenfrist anbieten, berichtet Tamebay . Für den Service "Tesco Now" arbeitet die Kette mit dem Kurierdienst Quiqup zusammen. Bestellungen werden per App angenommen. Tests laufen derzeit in London. Das Angebot ist mit knapp 1000 Produkten noch eher übersichtlich.

Target will gegen Amazon Pantry punkten:



TRENDS & FAKTEN Target probt in Minneapolis die Belieferung von Haushaltsprodukten am Folgetag für Kunden seines Loyalty-Programms. Target Restock richtet sich vor allem an Massenbesteller und soll gegen Amazon Pantry punkten.

Zahl des Tages:

