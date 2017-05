Liebe Leserin, lieber Leser, ob Snapchat, Instagram, Facebook oder Twitter. Jeder Web-Dienst, der etwas auf sich hält, bietet Sticker an, mit denen man Kommentare, Textnachrichten oder Fotos aufpeppen kann. Jetzt gibt es solche Sticker auch für das Kamera-Feature in der iOS-App von Amazon. Das ist ja eigentlich für die Produktsuche gedacht. Und falls Sie sich fragen: Was soll das? Seien Sie beruhigt. Techchrunch fragt sich das auch.

Samwer-Brüder verkaufen Zalando-Aktien:

Die Samwer-Brüder haben Zalando-Aktien im Wert von rund 375 Millionen Euro verkauft. Die Brüder reduzierten ihren Anteil, den sie über Global Founders halten, von 8,77 auf 4,99 Prozent.

Mango verzichtet auf Amazon, nimmt Otto:

Die Modemarke Mango verkauft nicht länger über Amazon, sondern bietet sich künftig bei Otto an. Wichtigster Partner bleibt Zalando, erklärt Vice Chairman Daniel López in der TextilWirtschaft

SportScheck will weg vom Handel:

Dauersorgenkind SportScheck will sich vom reinen Handelsgeschäft verabschieden und stattdessen als „Treffpunkt für das Erlebnis Sport“ positionieren, wird etwas verklausuliert der Weg Richtung Marktplatz beschrieben. Neue Erlösquellen sollen außerdem Events wie die SportScheck-Stadtläufe oder die Vermittlung von Sportkursen von Dritten sein, heißt es bei Neuhandeln

Global Fashion Group verkauft Zalando-Klon:





Trubel bei Pets Deli: Beim Hundefutter-Startup Pets Deli hängt der Haussegen schief. Die Investoren setzen David Spanier als Geschäftsführer vor die Tür. Spanier, seit Herbst 2015 Geschäftsführer bei Pets Deli, wurde laut Die Rocket Internet-Beteiligung Global Fashion Group (GFG) hat 51 Prozent der Anteile am Online-Modehändler Namshi verkauft. Der Zalando-Klon aus dem Emirat Dubai geht für 151 Millionen Dollar an das Einkaufszentrums- und Einzelhandelsunternehmen Emaa Mall in Dubai.Beim Hundefutter-Startup Pets Deli hängt der Haussegen schief. Die Investoren setzen David Spanier als Geschäftsführer vor die Tür. Spanier, seit Herbst 2015 Geschäftsführer bei Pets Deli, wurde laut Gründerszene im Jahr 2011 wegen gewerbs- und bandenmäßigen Betrugs verurteilt. Wer wegen Betrugs verurteilt wurde, dürfe aber laut Gesetz fünf Jahre lang nicht als Geschäftsführer einer GmbH agieren, so Gründerszene.

Boss schwört auf den eigenen Online-Shop:

Boss ist bei Zalando nur mit einem Teil der Kollektionen vertreten. Hat Hugo-Boss-Chef Mark Langer schon mal online eingekauft? Ich bin nicht sicher. Als großen Vorteil des Boss-Onlinestore sieht er in der Wirtschaftswoche , dass im eigenen Online-Laden , nicht aber beispielsweise bei Zalando, den „Total Look“ mit einem komplett aufeinander abgestimmten Outfit gebe. Ein bisschen zu selbstgewiss angesichts der ausgeklügelten "Shop the Look"-Optionen aller Orten. Richtig ist:

Hello Fresh rüstet sich für Börsengang:

Der Kochenboxen-Anbieter Hello Fresh bereitet offenbar einen Börsengang vor. Die Rocket-Internet-Tochter soll bereits bei Investmentbanken angeklopft haben, hat das Handelsblatt gehört. Ein IPO könnte Rocket-Internet die so dringend erhoffte Erfolgsstory liefern. Ob und wann der IPO kommt, dürfte aber auch davon abhängen, wie sich Delivery Hero bei seinem Börsengang schlägt. Der wird für diesen Sommer erwartet.

Kaufhof baut E-Commerce-Lager:





Mister Spex eröffnet Laden: Der Online-Optiker Mister Spex eröffnet in Bremen auf 120 Quadratmetern einen eigenen Laden, weiß Der Kaufhof baut bei Köln ein 40.000 Quadratmeter großes, hochautomatisiertes E-Commerce-Lager. Starten soll der Betrieb im Frühjahr 2019. Kostenpreis laut KSTA 70 Millionen Euro.Der Online-Optiker Mister Spex eröffnet in Bremen auf 120 Quadratmetern einen eigenen Laden, weiß Neuhandeln . Weitere Läden gibt es bereits in Berlin und Oberhausen. Mister Spex kooperiert zudem mit über 550 Partner-Optikern.

Media-Saturn verkauft Service bei eBay:



Die Media-Saturn-Tochter Tec Instore bietet ihre Reparatur-Services künftig auch auf eBay an. Kunden können Services für elektronische Geräte zum Festpreis kaufen und in Media-Markt- oder Saturn-Filialen einlösen.

INTERNATIONAL

Neuer Ikea-Chef:

Jesper Brodin, bislang Chef des Kreativzentrums "Ikea of Sweden", übernimmt im September den Chefposten bei Ikea. Vorgängers Peter Agnefjäll verlässt Ikea mit unbekanntem Ziel.

Amazon eröffnet Buchladen in Manhattan:

Amazon hat einen Buchladen inmitten des Verlagsviertels in Manhattan eröffnet. Eigentlich ein ganz normaler Buchladen, nur das Daten die Ladengestaltung und Buchpräsentation bestimmen. Sechs weitere Läden sollen in diesem Jahr noch folgen. Die NYT hat sich umgeschaut.

Zalando baut in Schweden:

Zalando baut in Stockholm ein Logistikzentrum mit einer Fläche von etwa 30.000 Quadratmetern. Der Betrieb soll noch in diesem Jahr starten.

Target investiert 75 Millionen Dollar in Casper:



TRENDS & FAKTEN Die US-Supermarktkette Target steigt wie bereits gemeldet beim Matratzen-Startup Casper ein. Nun steht auch die Summe fest. 75 Millionen Dollar sind es laut Recode. Casper zeigt sich zudem mit seinen Matratzen in den Shops.

Google weiß, was du im Laden gekauft hast:

Google weiß dank des Abgleichs mit Kreditkarten-Daten, etlichen anderen Daten und mathematischen Modellen, wie wirksam seine Anzeigen Kunden in die Läden locken. Das Prinzip erklärt die Washington Post

Zahl des Tages:

Bitcoin erlebt derzeit ein neues Rekordhoch, stieg dieser Tage auf über 2500 Euro, fiel dann aber wieder auf knapp 2000 Euro ab. Die extrem volatile virtuelle Währung eignet sich damit aber wohl weniger für den Wochenendeinkauf im Web. Die dahinterstehenden Technologie wird aber die Zukunft des Handels prägen. Die digitale Währungerlebt derzeit ein neues Rekordhoch, stieg dieser Tage auf über 2500 Euro, fiel dann aber wieder auf knapp 2000 Euro ab. Die extrem volatile virtuelle Währung eignet sich damit aber wohl weniger für den Wochenendeinkauf im Web. Die dahinterstehenden Technologie wird aber die Zukunft des Handels prägen. Wir erklären das Phänomen.

