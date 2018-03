Liebe Leserin, lieber Leser, falls Sie noch ein Bild davon benötigen, wie viel Raubtier-Appetit in Amazon-Gründer Jeff Bezos steckt, dann schauen Sie doch mal auf das Menu des reichsten Mannes der Welt beim Explorers Club Annual Dinner. Dort verspeiste Bezos der Tradition entsprechend ein exotisches Tier, genauer einen grünen Leguan. Schaut man sich das Foto zum Tweet an, sogar ohne Messer und Gabel. Leguan soll übrigens ein wenig wie Hühnchen schmecken.

The widespread use of mobile phones continues to change the face of retail. With the number of sessions in shopping apps more than doubling in some European countries, mobile now presents the best opportunity for retailers to drive sales and build brand loyalty. But, can you be sure that your mobile app strategy is working to its full potential? Sign up for App Annie's latest retail webinar: The 4 key steps to an effective retail app strategy