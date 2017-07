Liebe Leserin, lieber Leser, brauchen Sie am Montag auch immer ein wenig mehr an Motivation und Inspiration, sind aber all die bunten Motivationssprüche bei Facebook leid? Probieren Sie doch mal den Inspiro-Bot aus. Da würfelt ein Bot aus bestehenden Sinnsprüchen eine Unzahl neuer bereichernder (aber auch kruder) Sätze zusammen. Weitere Motivation bieten natürlich auch unsere aktuellen Nachrichten.

Konkurrenz für Prime Day:

Vor dem Mega-Schnäppchentag von Amazon will eBay dem Prime Day ein wenig das Wasser abgraben und startet vom 6.Juli bis zum Prime Day das " Ebay Plus WOW! Wochenende " mit erheblichen Rabatten. Google bietet derweil in den USA seinen digitalen Assistenten Google Home via eBay besonders günstig an, bevor alle Welt sich am Prime Day einen Amazon Echo kauft.

Zalando dünnt App-Kosmos vielleicht aus:

Zalando kehrt von seinem experimentellen App-Kosmos mit einer Reihe spezialisierter Apps offenbar zu einer einheitlichen Lösung zurück. Nun sollen offenbar Funktionen nach Möglichkeit in einer zentralen App zusammengefasst werden. Noch ist das aber nur eine sehr ungefähre Absichtserklärung von der man bei Neunetz liest.

Zalando übernimmt Anatwine:

Zalando hat nach Tradebyte auch mehrheitlich Anatwine übernommen, meldet E xciting Commerce . Die Handels-Software von Anatwine hilft Modemarkenherstellern, ihre Produkte in Online-Shops und auf Online-Marktplätzen zu präsentieren und zu verkaufen. Zalando will die Technik dazu nutzen, direkt auf die Produkte in den Lagerstandorten der Lieferanten zuzugreifen. Zudem sollen die Marken ihren Auftritt bei Zalando mittels Anatwine direkt steuern und jederzeit schnell verändern können. Tradebyte baut Software-Lösungen, die für einen besseren Datenaustausch zwischen Herstellern, Marktplätzen und Einzelhändlern sorgen und ist damit ein wichtiges Pfund für die Plattformstrategie von Zalando.

Frisches Geld für Home24:

Home24 hat von Investoren offenbar frisches Geld erhalten. Höhe? Unklar. Geldgeber? Unklar. Exciting Commerce tippt auf 20 Millionen Euro.

Spezial-LED führen den Kunden:

Media-Saturn testet in einigen Märkten spezielle LED-Lampen, sogenannte Visible Light Communication (VLC), die über eine spezielle Technik das Smartphone des Kunden orten und ihn so zusammen mit einer App bis auf 30 Zentimeter genau an das gesuchte Produkt im Regal führen können, erklärt die Lebensmittel Zeitung

Doppelspitze für Marketing bei Media-Markt:



Bei Media-Markt kümmert sich neuerdings eine Doppelspitze um das Marketing. Felizia Kitschler betreut neu als Head of Retail Marketing das Sponsoring, CRM und den Media-Markt Club. Thomas Hesse betreut als Head of Brand Marketing weiterhin Brandmanagement, Kampagnenentwicklung, Media-Strategie und Online, weiß die W&V

INTERNATIONAL

Alexa meldet Push-Nachrichten:

Amazon Echo und Alexa sagen dem Kunden in den USA nun auch Bescheid, wenn ein Paket unterwegs ist. Neue Modelle lassen einen gelben Ring aufleuchten, der auf Push-Nachrichten hinweist, die per Sprachbefehl angefordert werden können. Das noch recht beschränkte System soll beizeiten ausgebaut werden, weiß Engadget

Kindermode-Riese produziert für Amazon:

Carter’s, einer der größten Hersteller von Baby- und Kindermode in den USA, produziert auch eine Eigenmarke für Amazon. ReCode erklärt die Hintergründe.

TRENDS & FAKTEN

Mehr Wettbewerb auf der letzten Meile:

Bis 2020 werden in Deutschland gut ein Fünftel der Non-Food-Umsätze im Handel online erzielt. Dreiviertel aller Einkäufe werden zuvor online vorbereitet. Diese Zahlen sieht die Managementberatung OC&C Strategy Consultants in ihrer Glaskugel. Dort sehen sie auch mehr Wettbewerb auf der letzten Meile. Horizont schaut mit in die Kugel.

Zahl des Tages:

85 Millionen Prime-Mitglieder, schätzen die Marktforscher von Consumer Intelligence Research Partners. Amazon bringt es allein in den USA auf mittlerweile, schätzen die Marktforscher von Consumer Intelligence Research Partners. Geekwire zeigt, dass die Zahl aber vielleicht auch etwas zu hoch gegriffen sein könnte.

Lesetipp des Tages:

Beliebtester Beitrag am Vortag:

Amazon und seine Marktmacht sind ein ernstes Thema. So ernst, dass der Druck, den Amazon aufbaut, zuweilen nur noch mit Humor zu ertragen ist. Und der lässt sich mit Parodien bei YouTube am besten genießen. Hier sind sind die besten und lustigsten Spots, die Amazon-Werbung, Produkte und Strategie verballhornen

SEO-Guru Karl Kratz erklärt , warum digitale Assistenten und die Sprachsuche die konventionelle Suche für immer verändern werden.