Liebe Leserin, lieber Leser, nach einem Test in Ingolstadt begrüsst Roboter Paul die Saturn-Kunden jetzt auch in Berlin und Hamburg. Der sprechende Plastik-Knecht kann sprechen und Kunden zur gesuchten Ware begleiten. Natürlich ist es ein innovatives Gimmick, wenn bei Saturn der Roboter "Guten Tag" sagt. Doch wir bleiben dabei: Wer mit einer Blechdose reden will, wird das auf der Couch mit Alexa tun. Die digitale Zukunft kann der Handel nur erlebbar machen, wenn er sie auch menschlich gestaltet.

Neuer Deutschland-Chef für Zalando:

Probezeit überstanden? Zalando meldet, dass Linus Glaser die Nachfolge von Moritz Hau als Deutschland-Chef übernommen hat. Seit Mai 2016 bekleidete Glaser bereits die Position Head of Austria and Switzerland. Moritz Hau hat bereits seinen Schreibtisch verlassen und den Energiedienstleister E igensonne gegründet, der Dienstleistungen rund um erneuerbare Energien anbietet.

DPD will weg von der Haustür-Lieferung:

Steigende Preise, Standardzustellung zum Paketshop. DPD-CEO Boris Winkelmann sucht im Interview bei Internet World nach bekannten Rezepten, um Druck aus dem Logistikgeschäft zu bekommen. Bei solchen Lösungen dürfte alsbald eine Amazon-Flotte Druck ganz anderer Art aufbauen.

Delivery Hero deutlich im Plus:

Delivery Hero meldet ein Umsatzplus von 64 Prozent in den ersten neun Monaten 2017. Der Online-Marktplatz für Essensbestellungen und -Lieferungen bringt es damit auf einem Umsatz von 384,4 Millionen Euro und 48 Prozent mehr Bestellungen. Nicht ganz so heiß ist die erwartete EBITDA-Marge von rund -17 Prozent für das Geschäftsjahr 2017.

Rewe baut "Food Fulfillment Center":





DHL kündigt City-Ableger für Allyouneed: DHL startet mit einer lokalisierten Version seines Marktplatzes Allyouneed ins Weihnachtsgeschäft. AllyouneedCity soll Bonner Einzelhändler in Netz holen. Rund 90 sind derzeit dem Ruf gefolgt. DHL spricht da - als seien es 900 Händler - von einer "unglaublich positiven Resonanz der vielen Händler". Zum Für und Wider lokaler Marktplätze, deren Gen-Defekt der Glaube an den Lokalpatriotismus als Kaufargument ist, lesen Sie bitte auch: "Was taugen lokale Online-Marktplätze wirklich?" Rewe hat nun seine Pläne für ein automatisiertes Food-Lieferzentrum für den Onlinehandel ( wir berichteten ) konkretisiert. Das Kölner "Food Fulfillment Center (FFC)" integriert modernste Shuttle- und Kommissionierungstechnologien der KNAPP AG. Mit der soll die Ware dann zum Kommissionierer kommen. Das Lager hat eine Größe von 2,5 Fußballfeldern. Im ersten Quartal 2018 erfolgt die technologische Ausrüstung und Installationen der Intralogistik. Im Sommer soll es dann mit den Lieferungen losgehen.

About You bietet Technologie:

About You steigt ins Cloud-Geschäft ein. Die Fashion-Tochter der Otto Group lizenziert ihre E-Commerce-Infrastruktur für Online-Händler. Die Plattform richtet sich an Onlinehändler mit einem Mindestumsatz von 100 Millionen Euro pro Jahr.

Intersport warnt vor der Merkel-Raute:





Erfolgreicher mit einer durchdachten Omnichannel-Strategie: Der „naive" Kunde war gestern. Wer heute einkauft, kommt mit ganz anderen Erwartungen, Tools und Wünschen. Nur wenige Einzelhändler haben darauf bereits die passende Antwort. Zwar entscheiden sich immer mehr Händler für die Umsetzung einer ganzheitlichen Omnichannel-Strategie, dennoch ist Europas Einzelhandel noch nicht optimal auf die Zukunft eingestellt – zu diesem Ergebnis kommt der 'Pass auf, was du schenkst!' mahnt Intersport in seinem Weihnachtsspot . Im Kinofilm (Agentur: Glanzer + Partner) träumt das Kind von einer Karriere als Sportlerin. Doch das sehr spezielle Weihnachtsgeschenk lenkt sie in Richtung Merkel-Raute. Politik und Weihnachten - ob das gut geht? Hier stellen wir Ihnen weitere Weihnachtswerbung aus dem Handel vor.

INTERNATIONAL

Everlane geht offline:

Online-Modeanbieter Everlane, bislang überzeugter Pure Player, geht nun auch mit eigenen Läden auf die Fläche. Die Kunden möchten das, wollen Produkte anfassen, Retouren im Laden zurückgeben, heißt es in der "Washington Post"

TRENDS & FAKTEN Apotheken stoppen Test mit Gesichtsscanner:



Bayer Austria beendet nach wenigen Tagen angesichts massiver Proteste den Test mit Gesichtsscannern in zwei österreichischen Apotheken. Eine Kamera sollte Alter und Geschlecht der Kunden bestimmen und dann auf einem Monitor angepasste Werbung zeigen. Im Sommer hatte die Supermarktkette Real einen ähnlichen Test nach Protesten wieder eingemottet.

Allüberall Alexa:

Amazons Alexa-Chef Al Lindsay will den Sprachassistenten zum rundum vernetzten Plappermaul und digitalen Assistenten für alle Dinge des Alltags machen. Die Interaktion soll sich eines Tages so natürlich anfühlen, als würde man mit einem Menschen sprechen, liest man bei t3n

Zahl des Tages:

Jeff Bezos ist mit einem Vermögen von über 100.000.000.000 Dollar (100 Milliarden) derzeit reichster Mann der Welt. Zudem notiert die Amazon-Aktie erstmals über 1000 Euro.