Liebe Leserin, lieber Leser, Facebook träumt davon, menschliche Gehirne mit dem Computer zu vernetzen. Dann könnte man Texte denken, statt tippen. Als käme nicht schon heute vieles im Netz ungefiltert aus dem Bauch. Wäre doch sinnvoller, wir müssten unsere Einkäufe nur noch denken. Beispielsweise: "Muss noch Nutella kaufen" und - zack - landet der Gedanke auf dem Einkaufszettel.

eBay ( Alle Zahlen im pdf ) steigerte den Umsatz in den ersten drei Monaten um 4 Prozent auf 2,22 Milliarden Dollar. Der Nettogewinn kletterte auf 1,04 Milliarden von 482 Millionen Dollar. Dabei wurden auf eBay Transaktionen im Wert von 20,9 Milliarden Dollar abgewickelt, zwei Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum. Die Nutzerzahl stieg im ersten Vierteljahr 2017 um zwei Millionen auf 169 Millionen. Für das Gesamtjahr rechnet eBay mit einem Umsatz von 9,3 Milliarden bis 9,5 Milliarden Dollar.

Mit mehr Empfehlungen, mehr Personalisierung sowie Vorbestell-Optionen will UberEats den Nutzern seiner App denDetails zu den neuen Features für "Essen auf Rädern" stehen bei Venture Beats

Amazon hat ein Patent für eine vollautomatische, On-Demand Modefabrik erhalten. Also bestellen, stricken, liefern in einem Rutsch. Genauer erklärt es WWD

Daten, Personalisierung, Storytelling. Mit diesen 3 Stichworten beschreibt Marie Gulin-Merle, CMO L'Oréal USA, in einem Online-Beitrag die Säulen des Erfolgs der Digitalstrategie des Kosmetikriesen. Der will ja bekanntlich intensiver denn je um Online-Kunden buhlen.

Wenig zu meckern haben Forscher von ibi research an der Universität Regensburg nach 150 Testkäufen, die branchenübergreifend die Prozesse und Abläufe beim Check-out großer und kleiner Online-Shops abklopften. Kernergebnisse: Im Schnitt waren 3,2 Schritte im Checkout notwendig, um den Kauf abzuschließen. Bei einigen Modehändlern reichen sogar zwei Klicks. Zwei Drittel der Händler bieten einen Gast-Checkout an. Weitere Zahlen gibt es in der Studie „ibi-Mystery-Shopping-Studie 2016 – Die Realität des deutschen E-Commerce“