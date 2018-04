Einfache, schnelle Zahlungen in einem Link – das ist die Vision von Cashlink. Das junge Fintech mit Sitz im FinTech-Hub der Deutschen Börse in Frankfurt am Main agiert derzeit in drei Geschäftsfeldern. Davon profitieren auch Mittelständler.

Cashlink ist für alle da

© cashlink

Über Cashlink Segment: Fintech

Sitz: Frankfurt am Main

Gründungsjahr: 2016

Gründer: Michael Duttlinger, Lars Olsson, Jonas Haag, Niklas Baumstark

Mitarbeiter: 9

Investor: Seed + Speed

Damit kleine Unternehmen und Mittelständler vom Boom des Onlinehandels profitieren, bietet Cashlink eine Bezahl-Schnittstelle an, die Geschäftskunden in ihre Unternehmenswebsite integrieren können. Auch ohne eigenes Shop-System und ohne Programmierkenntnisse ermöglicht Cashlink die Onlinezahlung durch Lastschrift, Kreditkarte, Sofort-Überweisung und PayPal. Aktuell arbeitet das Unternehmen zudem an der Einbindung von Kryptowährungen.Neben dem B2B2C-Geschäftsbereich agiert Cashlink im Bereich Business-to-Business: White-Label-Lösungen der Cashlink-API ermöglichen zahlreichen Unternehmen, darunter bekannte Großbanken, P2P-Zahlungsabwicklungen in deren Apps.Das Credo der Gründer?Cashlink ist für alle da.Deshalb stellt das Start-up seine P2P-Dienstleistung kostenfrei für alle Endverbraucher zur Verfügung. Digitales Bezahlen unter Freunden oder in einem Webshop ist mit Cashlink schnell, einfach und sicher, sagt das Start-up.Neben modernsten Bankensicherheitsstandards, Servern in Deutschland und der strengen Einhaltung von Datenschutzrichtlinien, haben die vier Gründer Michael Duttlinger, Lars Olsson, Jonas Haag und Niklas Baumstark einen intelligenten Anti-Fraud-Algorithmus entwickelt.Dieser soll gegenüber Geschäftskunden die Versicherung von Zahlungsausfällen ermöglichen – ein Feature, das Cashlink einzigartig macht. #An das vielseitige Geschäftsmodell glaubt auch DHDL-Juror Carsten Maschmeyer. Über seinen Investmentfonds Seed + Speed ist er im Mai mit einem sechsstelligen Betrag bei dem Fintech eingestiegen.Spannende Start-ups stellt etailment werktäglich in Kooperation mit dem Start-up-Magazin Berlin Valley vor.