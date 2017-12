Einer der ersten Termine für etailment in 2018 ist der neue Branchenkongress LZ Open. Aber es steht noch einiges mehr an spannenden Kongressen, Messen und Events im kommenden Jahr auf dem Plan. Wer jetzt schon seine Event-Termine für 2018 planen will, für den haben wir hier eine gut sortierte Übersicht.

Die LZ Open ist der neue Branchen-Event der Lebensmittel Zeitung. Der Kongress am 22./23.01.2018 in Berlin vernetzt die wichtigsten Entscheider aus Handel und FMCG-Branche. Das Event unter dem Motto „Mission Digital“ stellte aktuelle und neue Geschäftsmodelle für Handel und FMCG-Industrie vor, bringt Konzepte mit Mehrwert für die Digitalisierungim Store auf die Bühne und zeigt, welche Trends und Ideen in Tech und Vernetzung an Bedeutung gewinnen. Auch etailment ist auf der Bühne mit dabei.Welche Termine Sie 2018 noch auf dem Zettel haben sollten, zeigt unser Eventkalender: E-Commerce Messen und Kongresse 2018. Wir werden ihn laufend aktualisieren.Haben wir wichtige nationale oder internationale Termine übersehen?Schreiben Sie uns an info@etailment.de #Events2018