Wir hoffen, dass Sie im Jahr 2016 viele gute und erfolgreiche Momente genießen konnten – und 2017 noch weitere besondere Momente hinzukommen! Für Weihnachten wünschen wir Ihnen Freude, Entspannung und rundum gelungene Feiertage.

"Nun sei willkommen, Herre Christ"

Für viele geht es jetzt in den Weihnachts-Endspurt. Falls Sie zwischendurch Luft holen wollen und für all jene, die sich jetzt schon einstimmen, haben wir hier für Sie das vermutlich älteste Weihnachtslied parat. "Sei uns willkommen Herre Christ" wurde bereits um das Jahr 1100 in Aachen erwähnt.In diesem Sinne wünschen wir Ihnen und ihren Familien Entspannnung und Frieden während der Weihnachtstage.