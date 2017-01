Milliardär, Amazon-Gründer, Kontrollfreak - mancherlei kann man immer wieder über Jeff Bezos nachlesen. Doch wussten Sie auch, dass er einmal für einen Schnellimbiss Werbung gemacht hat? etailment verrät diese und weitere Peinlichkeiten, Anekdoten und Ungereimtheiten.

© Taco Bell/YouTube

Jeff Bezos im Taco Bell-Spot

"Wir stecken keine Mark in die Werbung, sondern jede Mark in die Schokolade". Bei Bezos klingt das so: "

Advertising is the price you pay for having an unremarkable product or service

Jeff Bezos and the Rise of Amazon.com, Richard L. Brandt

Jeff Bezos zahlt sich als CEO nur einvon 81.840 Dollar. Techiesense



2001 zeigte sich Jeff Bezos in einem Werbespot vonund promotete Käse-Tortilla.Bezos denkt über, wie einst die Alpia-Werbung:About three years ago we stopped doing television advertising. We did a 15-month-long test of TV advertising in two markets - Portland, Oregon, and Minneapolis - to see how much it drove our sales. And it worked, but not as much as the kind of price elasticity we knew we could get from taking those ad dollars and giving them back to consumers. So we put all that money into lower product prices and free shipping. That has significantly accelerated the growth of our business." Das sagte er 2005 "Wired" . Für das Kindle und Amazon Echo macht er aber gerne Ausnahmen. Neuerdings testet Amazon sogar Google Adwords.Werbung sieht Bezos nämlich im Grunde als ein Zeichen vonan: "." Seattle PI Für Bezos sind kleine, unbekannte Unternehmen, wie ein unbekannterauf der Speisekarte. Was man nicht kennt, aber interessant aussieht, das muss man probieren beziehungweise verspeisen. Geekwire schildert die Frühstücks-Erkenntnis.Bezos ließ die Option des" zum Start mit dem Zusatz "Ja, so einfach ist das" ergänzen. Die Kunden waren sonst zu irritiert, dass es wirklich so einfach ist. (One Click:). Übrigens: 2017 läuft das Patent aus.Bezos brachte schon seinezum Weinen, weil er ihr vorrechnete, wie viel Zeit sie mit dem Zigaretterauchen vergeudete. Princeton.edu