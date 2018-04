Wer auf Amazon Erfolg haben will, muss nicht nur mit seinen Listings schnell gefunden werden, sondern auch in Sachen Abwicklung punkten. Schließlich setzt der E-Ecommerce-Riese ja gerade in Sachen Fulfillment Maßstäbe. Rund um den Marktplatz haben sich viele Tools etabliert, von denen wir Ihnen einige ausgewählte Lösungen vorstellen.

ASIN zu EAN und zurück

Wie lautet denn zu diesem Produkt die bei Amazon verwendete Asin? Diese Fragestellung lediglich manuell zu bearbeiten, kostet in der Regel zu viel Zeit. Der ASIN/EAN-Converter bearbeitet ganze Nummernlisten und ist Teil einer Werkzeugsammlung. Sicherlich speziell und nicht für jeden Händler, aber nützlich.

Amazon SEO und Analyse

Mit dem Service Marketplace-Analytics erhalten Händler die Möglichkeit, das eigene Ranking auf Amazon zu verbessern. Der SEO-Turbo für Amazon sozusagen. Auch bei der Verwaltung von Bewertungen greift der Service unter die Arme. Der Preis wird individuell mit dem Anbieter anhand der Rahmendaten des Händlers vereinbart. Eine kostenlose Probephase ist möglich.

Amainvoice - Rechnungstool für Amazon Händler

Rechnungen mit ausgewiesener Mehrwertsteuer, Lieferscheine, Buchhaltung nach HGB - wer auf Amazon professionell verkauft, hat auch eine Menge an Papierkrieg und Daten zu bewegen. Hier hilft Amainvoice, das den Verkäufer rund um das Thema Rechnungen unterstützt. Eine kostenlose Probezeit steht zur Verfügung. Etwas 50 Euro pro Monat kostet die dauerhafte Nutzung.

Was kann Amainvoice um Ihnen Ihre tägliche Arbeit mit Amazon zu erleichtern?

Sellerfun - nicht nur für Amazon

Der Dienst Sellerfun ist nicht nur für Amazon, sondern auch für Ebay, Abebooks und andere Marktplätze geeignet. Händler dürfen die Dienste kostenlos probieren. Danach geht es gestaffelt nach Artikelmengen los. Sellerfun kümmert sich nicht nur um das Listing und auch Preisanpassungen, sondern auch um die Lagerverwaltung.

Sellerengine - Serviceangebot für Amazon-Händler

Ein Portfolio an Werkzeugen hat Sellerengine zusammengestellt. Von der mobilen App, mit der sich per Barcode eines Artikel der ungefähre Verkaufspreis ermitteln lässt, über die Beobachtung und Bewertung der Mitbewerber bis zum Thema Lieferscheine und Rechnungen. Eine Trialphase ist möglich.

Billbee - Abwicklung und Rechnungstellung für viele Marktplätze

Billbee unterstützt viele Marktplätze wie DaWanda, Etsy, Ebay, Amazon, Rakuten und Online Shops wie Jimdo, Gambio, XTC oder Shopify. Rechnungen erstellen, Zahlungseingänge überwachen, den Kunden informieren. Das sind nur ein paar der Möglichkeiten, die der Service bietet.



