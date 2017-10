Instagram vereint die unterschiedlichsten Marken und Unternehmen auf seiner Plattform. Wenn Sie diesen Vorbildern nacheifern wollen, geben wir Ihnen 8 Tipps mit auf den Weg.

Sichern Sie sich rechtzeitig Ihren Nutzernamen

Das Impressum nicht vergessen

Laden Sie mit Hashtags zum Mitmachen ein

Interagieren Sie mit anderen - auch Unternehmen

Experimentieren Sie mit den Gestaltungsmöglichkeiten

Erzählen Sie eine Geschichte, oder lassen Sie andere erzählen

Lassen Sie die Nutzer hinter die Kulissen schauen

Geben Sie Ihrer Gemeinschaft einen Informationsvorsprung

Wie auf Twitter kann auch auf Instagram jeder Nutzername nur einmal vergeben werden. Da bekanntlich die spätere Herausgabe eines Accounts an einen Markeneigentümer schwierig ist, legen Sie sich am besten möglichst schnell ein Benutzerkonto an. Grundsätzlich gilt auch dort, dass Sie bei der Auswahl auf die Markenrechte eines anderen achten müssen. Ihr Nutzername muss nicht zwangsläufig der Firmenname sein. Kraft USA benutzt zum Beispiel "Lovemyphilly", um eine seiner Marken zu bewerben.Eine geschäftlich genutzte Seite verlangt ein Impressum. Das gilt auch für Instagram. Ein reguläres Eingabefeld dafür ist derzeit nicht vorgesehen. Hinterlegen Sie deshalb die wichtigsten Angaben in der Beschreibung des Profils. Da Sie einen externen Link hinterlegen können, bietet sich auch die Auslagerung auf eine externe Seite an. Der Link sollte dann aber am besten "sprechend" ausgewählt werden.Erst mit Hastags entfaltet Instagram seine Kraft für das Marketing. Mit Hashtags erlauben Sie den anderen Nutzern, mit Ihnen und Ihren Fotos zu interagieren. Die erfolgreichsten Hashtags haben in der Vergangenheit stets zu Aktionen und zum Mitmachen aufgerufen. Nutzen Sie das aus: "#PostYourXXX" oder "#ShowYourXXX" sind regelrechte Einladungen, um kreativ zu sein.Ein wichtiges Ziel zu Beginn besteht darin, Reichweite und Relevanz aufzubauen. Andere Nutzer müssen Sie erst einmal wahrnehmen, bevor sich Erfolge einstellen können. Und hier nutzen Sie als Unternehmen am besten die gleichen Instrumente wie private Nutzer. Sprechen Sie anderen Unternehmen (oder deren Marken) ein "Like" aus, wenn deren Produkte auf einem Ihrer Fotos zu sehen sind. Oder erwähnen Sie das Produkt in einem Hashtag.Die App von Instagram enthält eine kleine Bildbearbeitung. Experimentieren Sie ein bisschen mit deren Filtern und Effekten. Diese verleihen den Aufnahmen eine ganz eigene Ästhetik, die den Betrachter in den Bann zieht. Haben Sie Mut zur Kreativität. Chupachups - Hersteller der süßen Lutscher - hatte etwa in diesem Jahr ein Mosaik aus Einzelaufnahmem gestaltet. Das Gesamtbild wurde erst auf der Profilseite erkennbar.Können Gelstifte und Kugelschreiber wirklich spannend sein? Pilotpen aus den USA schafft es, mit seinen Fotos die Geschichte hinter dem Werkzeug aufblitzen zu lassen. Statt nur Produktfotos zu posten, werden Bilder von Zeichnungen und Notizen gepostet, die andere mit den Produkten des Hauses geschaffen haben. In jedem Produkt steckt eine solche ästhetische Seite. Entdecken Sie diese und lassen Sie sich inspirieren.Eine der ursprünglichen Ideen für Corporate Blogs lautete, den Lesern einen Blick hinter die Fassaden des Unternehmens zugestatten. Und dieser Ansatz funktioniert immer noch. Posten Sie gelegentlich Bilder, die zeigen, wie es hinter Ihrem Showroom aussieht. Gestatten Sie einen Einblick in die Abläufe auf einer Messe. Oder posten Sie Fotos, die erkennen lassen, wie in anderen Abteilungen des Hauses gearbeitet wird.Wenn Sie rasch eine solide Basis an Followern aufbauen wollen, räumen Sie den Nutzern einen Informationsvorsprung ein. Steht ein Sonderverkauf oder eine andere Aktion an, dann veröffentlichen Sie dies etwas früher auf Instagram. Natürlich in Form eines Fotos, das dann auch leicht geteilt werden kann. Curalate hat noch eine tolle Grafik für die perfekte Bildgestaltung