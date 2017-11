Der Onlineshop von Foto Mundus in Meppen kombiniert persönliche Beratung und flexible Zahlung zum Erfolgsmodell – mit Vorteilen für Kunden und Händler.

Foto Mundus gehört zu den bedeutenden deutschen Händlern im Verkauf von Produkten im Bereich Foto, Video und Medientechnik. Was ist das Erfolgsgeheimnis? „Es geht unseren Kunden nicht nur um den günstigsten Preis, sondern auch um zusätzliche Informationen, die es nur in der Beratung gibt,“ kommentiert Prokurist Benjamin Bergknecht. „Das ist wichtig, denn viele unsere Kunden sind Profifotografen oder ambitionierte Hobbyfotografen. Diese Kunden besitzen zumeist schon gute Vorkenntnisse. Aber ein guter Fotograf muss nicht zwingend technisch bewandert sein. Hier helfen wir gerne weiter.“

Beratung und persönlicher Kontakt sind eigentlich nicht gerade die Stärke von Onlineshops. Foto Mundus löst diesen Widerspruch durch Telefonsupport. Von der Zentrale wird der Kunde umgehend zum Fachberater weitergeleitet. Foto Mundus verzichtet bewusst auf Callcenter und beantwortet E-Mails immer individuell.

Vielfalt im Shop und bei den Zahlungsarten

Ratenzahlung und PayPal Plus: Einbindung mit geringem Aufwand

Beim Shopdesign ist die Übersichtlichkeit wichtig. „Der Kunde erwartet wie bei einer Speisekarte im Restaurant nicht zu viele und nicht zu wenige Artikel“, so Bergknecht. „Danach sind eine einfache Kaufabwicklung und natürlich das Angebot sämtlicher Zahlungsarten wichtig. Durch PayPal PLUS und Ratenzahlung Powered by PayPal bieten wir eigentlich so ziemlich alle Zahlungsmöglichkeiten an, die es gibt. Damit können wir jeden Kunden zufrieden stellen.“Foto Mundus hat sich schon beim Start von PayPal in Deutschland entschieden, die Zahlungsmöglichkeit anzubieten und durchweg positive Erfahrungen gesammelt. „Zahlungsausfälle seit dem Start im Jahr 2001 kann man an einer Hand abzählen“, resümiert Bergknecht. Kunde und Händler können dank dem Käufer- beziehungsweise Verkäuferschutz sorglos Transaktionen abschließen.Anfang 2017 kam mit Ratenzahlung Powered by PayPal eine neue Möglichkeit dazu. Zudem führte Foto Mundus schon Mitte 2016 PayPal PLUS ein. „Wir sind bei beiden Möglichkeiten sofort eingestiegen. Beides kommt sehr gut an. Der Kunde muss nicht umdenken und auch der Händler hat alles aus einer Hand. Wir können zum Beispiel Zahlungseingänge und -ausgänge an einer Stelle überwachen“, kommentiert Bergknecht.

Die Einbindung der neuen Zahlungsmöglichkeiten in den Shop war kein großer Aufwand. „Dank der Plug-ins von PayPal waren die neuen Zahlungsmöglichkeiten mit einem Aufwand von vielleicht ein bis zwei Stunden im System“, freut sich der Prokurist.

Die Akzeptanz von PayPal ist laut der Erfahrung von Foto Mundus sehr hoch. „Wenn doch ein Kunde mal kein PayPal-Konto hat, kann er per Kreditkarte, Lastschrift oder Rechnung bei uns bezahlen. Auch hier vertrauen wir auf PayPal bei der Abwicklung - was jedoch nur im Hintergrund geschieht.“



