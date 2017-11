Eines steht für den Kunden von heute an erster Stelle: Freiheit. Keine langen Warteschlangen an der Kasse, die Gedanken auf das Wichtige im Leben gerichtet, keine störenden Utensilien in der Tasche, angewiesen nur auf ein Utensil, das alles kann: das Smartphone. Diese Vision ist heute schon fast Realität. Und es ist eine Vision, die Wirecard antreibt und die das Unternehmen immer konkreter mit seinen zahlreichen Innovationen in die Realität umsetzt.

Ein Schritt, diese Vision wahr werden zu lassen, ist das Wirecard In-App Payment. Es startet mit einer einfachen Lösung: Der Händler, Unternehmer, Entwickler kann das Software Development Kit (SDK) für Android und iOS über eine frei zugängliche Plattform bei Wirecard herunterladen und damit Zahlungsarten wie Kreditkartenzahlung, SEPA-Lastschrift oder Rechnung schnell und sicher bei ihm in seine jeweilige App oder sein Shopsystem integrieren. Die Software ist dabei generell kompatibel, bedeutet: Man kann sein bestehendes System weiterverwenden und dennoch von den Vorteilen der Services, die Wirecard anbietet, profitieren.

Der Kunde wiederum ist einen Schritt näher an der großen Freiheit. Die verschiedenen Systeme und Applikationen, ausgestattet mit Wirecard In-App Payment, ermöglichen es ihm, das Portemonnaie zuhause zu lassen. Zudem verhindern sie gerade jetzt in der hektischen Vorweihnachtszeit beim Geschenkeeinkauf das zeitraubende Anstellen an der Kasse und ersparen ihm – etwa im Club oder in der Bar – das Warten beim Bestellen.

Ein Beispiel ist hier die Zusammenarbeit von Wirecard mit Bottoms Up. Das Start-up hat ein System entwickelt, bei dem der Kunde sein Glas an der Theke selbst auf eine Vorrichtung stellen kann und dieses dann automatisch von unten mit einem Getränk aufgefüllt wird. Dieser Prozess wird unterstützt von einer digitalen Technik, die komplett im Hintergrund abläuft.

Vom Wollen ohne Umwege ins Erfüllen

Teil dieser Technik ist das SDK von Wirecard, und erst diese Software lässt das kundenfreundliche Prinzip des Start-ups zu einem Gefühl neuer Freiheit werden. Denn diese Software, spielend einfach in der App integriert, liefert – nach Abschluss der Gesichtserkennungsfunktion – einen automatisch im Backend ablaufenden Bezahlprozess. Im konkreten Fall bedeutet dies: Der Kunde bestellt bequem über seine App ein Getränk, tritt mit Glas an die Theke, wo er und seine Bestellung automatisch vom System erkannt werden. Dann kann er einfach sein Glas aufstellen, füllen lassen und genießen – und das ohne Warten.

Reibungsloses Einkaufen im Trubel des Weihnachtsgeschäfts, der schnelle Drink im Club – das alles sind nur einige erste Beispiele für ein neues Lebensgefühl: einfach da zu sein und alles da draußen zu genießen. Vom Wollen ohne Umwege ins Erfüllen zu kommen.

Dafür sorgt Wirecard mit seiner neuen Form des In-App Payment – schon heute.

Sehen Sie hier im Video die von Wirecard gestaltete Zukunft des digitalen Payment und besuchen Sie uns für weitere Informationen auf unserer Webseite.

