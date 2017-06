Das Internet steckt voller Hinweise zur Steigerung der Conversion. Jeder Händler möchte natürlich das Maximum aus dem mühsam gewonnenen Traffic des Shops herausholen. Wir haben die aus unserer Sicht wichtigsten Tipps für Sie zusammengestellt.

Diesen Artikel teilen Facebook

Twitter

LinkedIn

Xing

WhatsApp

Email

Hüten Sie sich vor Herstellerbeschreibungen

Der Inhalt ist nicht für Suchmaschinen optimiert.

Sie machen sich austauschbar. Warum sollte der Kunde gerade bei Ihnen kaufen?

Es kann nicht oft genug erwähnt werden. Es ist bequem, einfach die Texte der Hersteller in die Artikelbeschreibungen zu kopieren. Aber es ist gleich aus zwei Gründen wenig hilfreich:

Etailment-Klassiker Trotz Tempo-Wandel sind manche guten Dinge länger wertvoll.

Kluge Studien, sinnvolle Tipps, brauchbare Tools, spannende Cases.

Deshalb präsentieren wir Ihnen lesenswerte zeitlose Artikel von etailment in loser Folge.

Fakten und technische Daten zu einem Produkt sind wichtig. Sie müssen also in die Beschreibung hinein. Aber das kann auch am Ende in Form einer Tabelle erfolgen. Stellen Sie an den Anfang eine kurze Beschreibung des Produkts und besonders dessen Vorteile. Im weiteren Verlauf gehen Sie dann auf den Nutzen des Artikels ein. Und versuchen Sie, bereits hier hervorzuheben, warum man bei Ihnen kaufen sollte und welche Erfahrungen Sie als Händler mit dem Produkt gesammelt haben.

Bieten Sie individuelle Produktfotos

Ein weiterer Punkt. In nahezu jedem Shop finden sich stets die gleichen Herstellerfotos. Die sind meistens von hoher Qualität aber beliebig. Ein tolles Produktfoto ist mehr als nur eine Abbildung. Sie haben damit die Möglichkeit, die Fantasie des Kunden anzuregen. Sie können den Artikel im Einsatz zeigen. Damit wird dann auch meist der eigentliche Nutzen viel deutlicher. Und nicht zu vergessen: Ein hübsch arrangiertes Foto hat etwa auch die Chance, in Bildernetzwerken verteilt zu werden.

Starten Sie ein eigenes Kundenbindungsprogramm

Entwickeln Sie ein eigenes Punkte- und Rabattsystem. Die Punkte könnten beispielsweise in Preisnachlässe umgewandelt werden. Oder es gibt eine Reihe von Gratisprodukten.

Kopieren Sie Amazon Prime und bieten Sie einen Mehrwert zu einem festen Preis, der in voraus bezahlt werden muss. Kostenlose Hotline, Vergünstigungen bei Versandkosten, Umtauschprogramme, Warenproben. Schnüren Sie ein schönes Bündel von attraktiven Vorteilen für den Kunden.

Kunden zu Stammkunden zu machen, ist nicht nur eine Kunst, sondern auch ein idealer Hebel dafür, die Conversion im Shop nach oben zu treiben. Dazu gibt es verschiedene Ansätze, die sich auch für kleinere Händler mit verhältnismäßig wenig Aufwand umsetzen lassen.

Etailment-Klassiker Trotz Tempo-Wandel sind manche guten Dinge länger wertvoll.

Kluge Studien, sinnvolle Tipps, brauchbare Tools, spannende Cases.

Deshalb präsentieren wir Ihnen lesenswerte zeitlose Artikel von etailment in loser Folge.

Bieten Sie Support während des Einkaufs

Viele Kunden haben während des Einkaufs noch eine Frage, die aus den Produktbeschreibungen nicht hervorgeht oder nicht eindeutig genug geklärt ist. Bieten Sie diesen Kunden beispielsweise durch ein Chatfenster die Möglichkeit, während bestimmter Geschäftszeiten ihre Fragen zu stellen. Das steigert die Chance darauf, dass der Kunde bei Ihnen abschließt.

Lassen Sie andere Kunden zu Wort kommen

Bieten Sie nicht nur die Möglichkeit, dass Kunden Produkte und Artikel bewerten können, sondern stellen Sie besonders gelungene Aussagen daraus prominent dar. Wird ein Produkt besonders gut bewerten, kann es als Empfehlung nach dem Motto “Kunden empfehlen” hervorgehoben werden.

Bieten Sie risikoloses Einkaufen

Kostenfreier Versand und ein kulantes Rückgaberecht reduzieren Hürden auf dem Weg zur Bestellung und können sich ebenfalls positiv auf die Umwandlungsquote auswirken.

Bekämpfen Sie Warenkorb-Abbrecher

Besonders ärgerlich ist es, wenn ein Kunde seinen Warenkorb vor der Bestellung wieder verlässt. Das kann aus Versehen geschehen sein oder ganz bewusst. Im Falle von registrierten Kunden können Sie diese noch einmal per E-Mail anschreiben und ähnliche Produkte offerieren (auch hier kann man immer noch viel von Amazon lernen). Oder Sie setzen, sofern Budget vorhanden, gezieltes Re-Targeting bei Werbebuchungen ein.

Vereinfachen Sie den Checkout

Studien Infografik: Mit besserem Einkaufserlebnis die Conversion Rate steigern "Machen Sie den Einkauf im Web zum persönlichen Erlebnis" So etwa beginnen gerne Vorträge darüber, wie man die Conversion Rate im Online-Shop verbessern soll. Das klingt nach menscheln lassen, nach flauschigem digitalen Erlebnis. Doch wie kommt der Flausch auf die Website und sorgt für ein wenig Tante-Emma-2.0-Atmosphäre im Webshop? Usability, Hilfe, Beratung, freundliche Führung bei der Produktauswahl, kurze klare Klickwege. Klingt so einfach, ist aber eine komplexe Herausforderung. Eine Infografik bringt Übersicht auf dem Weg zum ultimativen Einkaufserlebnis und liefert einige Tipps. Mehr lesen

Technologie Heiß oder kalt? Conversion Tool visualisiert die Web-Analyse Messen und Analysieren sind (nicht nur) im Onlinehandel ein wichtiger Schlüssel zum Erfolg. Das weiß eigentlich jeder Händler. Nur leider sind die meisten Werkzeuge für die Webanalyse dermaßen kompliziert, dass technische Laien oft schon bei der Einrichtung scheitern. Wenn ein Unternehmen aus Deutschland vieles richtig macht, ist das Grund genug, sich mal wieder mit dem Thema Webanalyse im Shop zu widmen. Mehr lesen

Konversionsrate 10 Profi-Ideen für eine bessere Produktseite Im Grunde sieht sie doch immer gleich aus, die Produktseite. Bilder links, tunlichst vergrößerbar, Preis und Details rechte ein paar Bewertungen und ein Call to action. So liefern Standard-Shopsysteme Produktseiten aus und befüllen Sie gerne direkt aus dem PIM. Doch was, wenn man sich mal von anderen, erfolgreichen Shops inspirieren lässt? Mehr lesen

Hier zählt jeder Klick, den Sie vielleicht sparen können. Wie Studien und Umfragen immer wieder belegen, ist den Kunden ein einfacher und schneller Checkout-Prozess sehr wichtig. Hier kann meist bereits viel dadurch erreicht werden, sich einen Payment-Service-Provider zu suchen, der einerseits möglichst viele Bezahlverfahren abdeckt, zum anderen aber auch einen intelligenten Prozess zur Verfügung stellt, der dem Kunden nur die Varianten anbietet, die sich aufgrund eines Bonitätschecks oder Scorings ergeben. Je weniger Daten einzutragen sind und je weniger Schritte durchlaufen werden müssen, umso besser.