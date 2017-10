Wer sich mit der langen Reise des Kunden Richtung Einkauf im Onlineshop beschäftigt, der landet zwangsläufig auch immer beim Check-out, will dort die Website für den finalen Klick optimieren. Doch die Optimierung des Check-out beginnt nicht erst an der Kasse, sie fängt schon viel früher an. Nämlich bei Google.

Diesen Artikel teilen Facebook

Twitter

LinkedIn

Xing

WhatsApp

Email

Etailment-KLASSIKER Trotz Tempo-Wandel sind manche guten Dinge länger wertvoll.

Kluge Studien, sinnvolle Tipps, brauchbare Tools, spannende Cases.

Deshalb präsentieren wir Ihnen lesenswerte zeitlose Artikel von etailment in loser Folge.

Marketing So helfen Sie sich selbst - kostenfreie SEO-Tools An Agenturen und Dienstleistern, die sich um die Optimierung von Shops für Suchmaschinen kümmern, herrscht kein Mangel. Aber das kostet natürlich auch Geld. Wer als Händler sein Budget schonen möchte, kann viele SEO-Maßnahmen auch in die eigene Hand nehmen. Etailment stellt Ihnen kostenlose und bedienbare Werkzeuge und Dienste vor. Mehr lesen

Marketing Ganz einfache SEO-Tipps für ein besseres Ranking Suchmaschinenoptimierung für Shops und Homepage ist und bleibt ein Evergreen im Online-Marketing. Suchmaschinenoptimierung hat aber auch einen entscheidenden Nachteil. Irgendwie wird man niemals so ganz fertig damit. Google wird nicht müde, seine Technologien weiter zu entwickeln, was immer auch neue Chancen bietet, sich einen der vorderen Plätze auf seinen Ergebnisseiten zu erobern. Und außerdem lassen sich im eigenen Content immer wieder Kleinigkeiten optimieren. Wir haben für Sie ganz einfache SEO-Tipps für ein besseres Ranking zusammengestellt. Mehr lesen

Marketing Wie Händler mit SEO ihr Werbebudget sinnlos verballern Nach sieben Jahren ausgiebigen täglichen Gebrauchs gibt mein geliebter Schreibtischstuhl bei jeder Bewegung bedenkliche Geräusche von sich. Da nun aber auch der Permanentkontakt alles andere als permanent arbeitet, ist es an der Zeit, sich nach einem neuen Stuhl umzusehen. Per E-Commerce natürlich. Nicht sonderlich originell habe ich es bei Google mit einer Anfrage nach günstigen Büromöbeln versucht. Nach der Durchsicht der ersten zehn Treffer verneige ich mich in Ehrfurcht vor den SEO-Strategen der Unternehmen und erschauere gleichzeitig. Mehr lesen

Die Ideen für einen besseren Check-out sind Legion. Sie drehen sich um den "Kessel Buntes" bei den Zahlungsverfahren , sie widmen sich klaren Standards und der von Kunden immer wieder geforderten Transparenz, immer wieder der Usability und natürlich dem Dauerthema Versandkosten, Retourenkosten und Versandoptionen . Je niedriger diese Kosten sind, desto fröhlicher und kauffreudiger ist der Kunde.Doch dieses Bonbon muss man ihm nicht erst auf der Startseite oder beim Check-out präsentieren.Onlineshops, die schon gleich zu Beginn der Customer Journey, also noch während der Produktsuche, Vertrauen aufbauen und Transparenz zeigen wollen, bauen beispielsweise den Hinweis auf den kostenlosen Versand gleich vorneweg in die Universal Search-Ergebnisse und die Adwords mit ein.Zalando nutzt das sowohl für die bezahlten Anzeigen als auch für die Suchergebnisse und macht damit gleich klar, was der Kunde an Zusatzkosten erwarten darf. Zalando verweist zudem im "Kleingedruckten" auf spezielle Services wie die Expresslieferung. Das schafft einen zusätzlichen Klickanreiz.Kein Einzelfall. Auch About you aus dem Hause der Otto Group nennt beispielsweise vorneweg die Kosten und erledigt das übrigens deutlich platzsparender als Zalando: "0€". Vertrauenerweckend ist auch der frühe Hinweis auf die Lieferzeit. Da weiß der Kunde gleich, was ihn erwartet.Das kann nicht nur helfen, den Kunden in den Onlineshop zu lotsen, sondern erhöht auch die finale Kaufbereitschaft.