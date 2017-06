Marketing

Damit Ihre Händler-App auch ein Erfolg wird

In die Entwicklung einer mobilen App sind viel Enthusiasmus der beteiligten Abteilungen und große Ambitionen des Unternehmens geflossen. Umso enttäuschender, wenn sich die Erwartungen an den neuen Kanal zum Kunden so gar nicht erfüllen. Schnell installiert und genauso schnell wieder gelöscht - so kann es beim Nutzer gehen. Um die Kunden bei der Stange zu halten, haben wir für Sie ein paar Hinweise.