Weiterbildung war noch nie so einfach. Wer als Händler neue Informationen sammeln will oder sich von Top-Managern inspirieren lassen möchte, muss dafür nicht einmal vor die Tür. Video sei Dank. Hier sind elf spannende Vorträge von Entscheidern und Business-Vordenkern, die nicht nur zwischen Feiertag, Brückentag und Wochenende einen Blick wert sind.

Der Wille zum Erfolg

Jack Ma: When KFC rejected me for job, I felt God telling me to start Alibaba

So denkt der mächtigste Händler der Welt

Jeff Bezos - Thinking For The Long Term

"Jeff, what does Day 2 look like?"

Jeff Bezos explains Amazon’s artificial intelligence strategy

Die Erfolgsformel von Gary Vaynerchuk

Gary Vaynerchuk: Building Personal Brand

Der Prophet

Marketing-Professor an der New Yorker Stern School of Business

Scott Galloway: The Four Horsemen

Scott Galloway - How Amazon is Dismantling Retail

Mehr Romantik wagen

Tim Leberecht: "Warum wir in Zukunft romantisch arbeiten werden"

Was geht ab?

WhatsApp's Road to 1 Billion Users

Die neuen Götter

Yuval Noah Harari: Homo Deus

Zeit macht (nicht) nur vor dem Teufel halt

Laura Vanderkam: How to gain control of your free time

Die Erfolgsstory von Alibaba ist beeindruckend. Noch beeindruckender ist vielleicht, der Wille und die Zähigkeit mit der Gründer Jack Ma seine Karriere gestartet und einen Weltkonzern geformt hat. Der Multi-Milliardär kassierte in jungen Jahren nämlich Absagen in Serie. Hier erzählt er, wie er es trotzdem geschafft hat.Jeff Bezos hat Amazon zu einem marktbeherrschenden Konzern aufgebaut. Hier gibt er einen Einblick in sein Denken über Kundenzentrierung und Innovationen sowie den stationären Handel.Noch einmal. In diesem brandaktuellen Vortrag wird klar, warum das Mantra vom Tag 1 für Amazon so wichtig ist.Aller guten Dinge sind 3. Wennüber Künstliche Intelligenz spricht, sollte man genau zuhören.Heute ist Gary Vaynerchuk vor allem als Seriengründer, Bestseller-Autor, Pionier im digitalen Marketing und YouTube-Star bekannt. Wenige aber wissen, dass er in jungen Jahren zunächst das Weingeschäft der Familie dank Onlinehandel von 4 auf 60 Millionen Dollar Umsatz pushte. Dabei half auch ein Video-Blog über Wein. Hier gibt er Einblicke in seine persönliche Erfolgsformel.Balsam für die gequälten Krämerseelen hat Scott Galloway parat. Der, sieht Pure Player die ohne ein Ladenkonzept auskommen wollen als die kommenden Verlierer.Zugabe? Scott Galloway, berät mit seiner Firma L2 Inc. führende Marken bei ihrer digitalen Strategie. Dem World Economic Forum gilt er als einer der „Global Leaders of Tomorrow“. Sein YouTube-Kanal gehört für viele Manager längst zum Pflichtprogramm. Hier erklärt er, wie Amazon den Handel auseinandernimmt. Kaum einer beschreibt den Untergang so klug und hörenswert.„Die super-quantifizierte Amazon-Welt beraubt uns“, sagte Business Vordenker Tim Leberecht, Autor des internationalen Bestsellers „Business Romantiker”, im Interview mit etailment . Der Verfechter eines neues Humanismus sagt im Vortrag, welche Führungsstrategien wirklich gefragt sind und wie man mit Romantik besser durch die digitale Arbeitswelt kommt.WhatsApp kennt heute jeder, nutzt (fast) jeder. Der Weg dahin war für Gründer Jan Koum steinig. Hier erklärt er, wie man es schafft, dass Milliarden Menschen seinen Dienst nutztenYuval Noah Harari hat mit "Homo Deus" vielleicht eines der derzeit wichtigsten Bücher über die Zukunft des Menschen und Künstliche Intelligenz geschrieben und kommt dabei ohne falschen Pathos aus - und ohne billige Schwarzmalerei. Wer das Buch nicht lesen will, findet hier den Inhalt in kondensierter Form.Schneller werden, Alltag optimieren, Quality-Time schaffen. Die Optimierung der Zeit stresst ganz schön. Zeitmanagement-Expertin Laura Vanderkam erklärt, wie wir mit weniger Mühe Zeit für Dinge finden, die uns wichtig sind.